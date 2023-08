Montréal abordable - La Ville de Montréal protège une maison de chambres dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - Déterminée à améliorer l'offre de logement social dans la métropole, la Ville de Montréal a exercé son droit de préemption afin d'acquérir et de protéger une maison de chambres dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

En incluant la maison de chambres de la rue Sicard, sept immeubles résidentiels de ce type ont été acquis ou sont en cours d'acquisition par la Ville de Montréal grâce au droit de préemption afin d'en préserver leur vocation et leur abordabilité. Depuis 2022, la Ville de Montréal a assujetti au droit de préemption 101 maisons de chambres, réparties dans 9 arrondissements.

L'immeuble de trois étages, situé sur la rue Sicard, compte 22 chambres. Il sera acquis au au prix de 1 475 000 $ par la Ville, ce qui correspond à l'estimation de sa valeur marchande. Il sera par la suite cédé à un organisme à but non lucratif (OBNL). La Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) se chargera de l'administrer dès la prise de possession par la Ville et jusqu'au moment de sa cession.

« La crise du logement affecte durement les populations les plus vulnérables. Les besoins en matière de logement social et abordable sont criants à Montréal, comme partout au Québec, et notre administration pose des gestes sans précédent pour y répondre. L'acquisition de la maison de chambres de la rue Sicard, grâce à notre droit de préemption, nous permet de protéger, de façon pérenne, sa vocation et l'abordabilité de ses unités. Nous sommes fiers d'agir concrètement pour préserver l'abordabilité de notre métropole et de soutenir les populations dans le besoin », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de la stratégie immobilière et de l'habitation, et maire du Sud-Ouest.

« Les besoins en matière de logements sociaux et abordables sont grands dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où une majorité de la population est locataire. Dans le contexte actuel de hausses des prix des loyers et de rareté des logements, qui mettent une pression importante sur les ménages, plus particulièrement les populations vulnérables, il est de notre devoir de poser des gestes concrets pour les soutenir. Les maisons de chambres, comme celle de la rue Sicard, représentent souvent le dernier rempart avant l'itinérance. En les protégeant et en préservant leur vocation, nous faisons plus que protéger l'abordabilité dans notre arrondissement, nous renforçons aussi le filet de sécurité des personnes les plus vulnérables », a souligné Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

L'exercice du droit de préemption par la Ville de Montréal est en phase avec le Chantier Montréal abordable, une démarche de concertation réunissant les principaux acteurs de l'immobilier montréalais. Les travaux menés dans le cadre de chantier mettent en lumière l'importance de favoriser la préservation de l'abordabilité de logements existants et de faciliter le rachat d'immeubles par des organismes communautaires à but non lucratif.

