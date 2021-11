Montoni s'associe à AIMCo et un autre régime de retraite institutionnel pour acquérir 4,3 m de pieds carrés industriels à Saint-Bruno-de-Montarvlle

Un investissement de près de 400 M$

Visuel disponible ici

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Montoni (le « développeur ») est heureux de s'associer à Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), au nom de certains de ses clients, et un autre régime de retraite institutionnel pour l'acquisition d'un terrain de 4,3 M de pieds carrés situé dans l'Écoparc industriel de Saint-Bruno-de-Montarville. Le développement représente un investissement de près de 400 M$. Le début de la construction des bâtiments industriels totalisant 1,6 M de pieds carrés est prévue en 2022.

Cet ajout au portefeuille du développeur vient consolider son offre déjà vaste de terrains industriels stratégiquement positionnés en périphérie de Montréal. Il constitue le seul emplacement d'une telle taille pouvant accueillir des projets d'envergure dans le secteur, et ce, à la jonction de l'autoroute 30 et de la route 116, deux artères essentielles à la chaîne logistique et à la distribution des marchandises en Amérique du Nord. L'arrivée de nouvelles entreprises, en plus de générer de nouveaux emplois, contribuera à la croissance économique de Saint-Bruno-de-Montarville.

L'association de MONTONI à AIMCo et un autre régime de retraite institutionnel, deux nouveaux partenaires, vient confirmer l'attrait à travers le Canada du secteur industriel dans le Grand Montréal. Les trois partenaires partagent la même vision long terme de même que des valeurs communes pour le développement durable du site.

« La Ville de Saint-Bruno est très heureuse de l'intérêt manifesté par le Groupe Montoni à l'égard de l'Écoparc industriel. La Ville entrevoit avec optimisme la réalisation de projets industriels structurants de prestige. Ceux-ci contribueront à créer un milieu de vie stimulant, qui respecte l'environnement, tout en valorisant des activités industrielles à haute valeur ajoutée, de recherche et de développement, de centres de logistique et de sièges sociaux. Les activités complémentaires envisagées, comme une garderie, sont importantes pour la communauté et nous sommes ravis que MONTONI ait cette préoccupation. » - Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville »

Un site de choix

Le développement, situé au cœur d'un écosystème économique déjà bien établi - avec la présence de Wiptec, Molson Coors et Amazon notamment -, sera composé de bâtiments à usage industriel développés et construits selon les plus hauts standards. Son emplacement central, à l'est de Toronto, à l'ouest des provinces de l'Atlantique et au nord des États-Unis, en fera une localisation stratégique renommée.

À 30 minutes de Montréal, le site bénéficie d'une accessibilité enviable grâce à sa proximité à l'Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil (AMSL) et à la gare de train de Saint-Bruno. À deux pas des Promenades Saint-Bruno et d'une vaste offre de services, l'emplacement est également idéal pour l'attrait de la main-d'œuvre. Le développeur souhaite également intégrer des services complémentaires tels qu'une garderie à son concept de développement.

« Nous sommes heureux de conclure un nouveau partenariat avec MONTONI quant à l'acquisition d'un terrain d'une telle envergure dans l'un des marchés industriels les plus importants au Canada. Cette entente représente le tout premier investissement d'AIMCo au sein du secteur de la logistique dans la région du Grand Montréal.

La logistique demeure un secteur primordial pour AIMCo et c'est avec enthousiasme que nous nous associons à un développeur de premier plan qui partage notre engagement envers les meilleures pratiques sur le plan environnemental. Nous sommes d'avis que cette coentreprise que nous avons formée est bien positionnée pour tirer profit de la demande pour des installations de logistique modernes. » - Tony Vadacchino, vice-président, Immobilier, AIMCo

Un développement durable pour Saint-Bruno

MONTONI ayant comme ambition d'ériger les meilleurs projets de l'industrie, les bâtiments verts et intelligents font partie de son ADN. En plus de favoriser la construction de bâtiments certifiés LEED, MONTONI mettra à la disposition des entreprises voulant s'établir sur le site son Programme DISTINCTION. L'objectif à la base de ce programme, lancé en 2018, était de rendre le bâtiment vert plus accessible à différentes tailles de projets. Le Programme vise à réduire au maximum l'impact de chaque bâtiment sur son environnement et à placer le bien-être des occupants au premier plan. Comme pour l'ensemble de ses réalisations, MONTONI compte favoriser un développement immobilier durable au sein de l'Écoparc industriel de Saint-Bruno-de-Montarville.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de participer au développement de Saint-Bruno-de-Montarville. Fidèle à nos pratiques, le développement sera qualitatif et respectueux du milieu dans lequel nous nous établissons. » - Dario Montoni, président, Groupe Montoni

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,3 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de plus de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal. Pour de plus amples informations, consultez le www.groupemontoni.com.

À propos de l'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)

AIMCo est l'un des gestionnaires d'investissements institutionnels les plus importants et diversifiés au Canada, comptant plus de 150 milliards $ d'actifs sous gestion. AIMCo investit partout dans le monde au nom de 32 fonds gouvernementaux, de régimes de retraite et de fonds de dotation de la province de l'Alberta. Pour en savoir davantage sur AIMCo, visitez le www.aimco.ca ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

SOURCE Groupe Montoni

Renseignements: Demandes médias : Frédérick Truchon-Gagnon, Directrice, Affaires publiques et Communications, MONTONI, (438) 350-1001, [email protected]; Dénes Németh, Vice-président, Communications corporatives et Relations publiques, Alberta Investment Management Corporation, (780) 932-4013, [email protected]; Suzanne Le Blanc, Directrice des communications, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, (514) 443-1478, [email protected]

Liens connexes

http://www.groupemontoni.com