MONTONI célèbre ses 25 ans : un carnet de commandes qui ne dérougit pas

25 ans d'imagination, de collaboration et de réalisations

LAVAL, QC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'année 2020 marque le 25e anniversaire de MONTONI et la réalisation de plus de 415 projets commerciaux et industriels pour une clientèle active dans tous les secteurs de l'économie. MONTONI est aussi partenaire de vastes projets de revitalisation et de développement urbain à usage mixte dont l'Espace Montmorency, le développement Molson et le 495 Beaumont. Cet anniversaire et ces faits d'armes seront soulignés tout au long de l'automne 2020 sur le Web, les réseaux sociaux et au sein de l'équipe multidisciplinaire du #TeamMontoni qui regroupe aujourd'hui près de 150 professionnels.

Fière détentrice du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2001 et membre du Club Platine depuis 2007, l'entreprise propose des solutions audacieuses et innovantes dans un marché fortement compétitif et en pleine évolution. Ses réalisations totalisent plus de 25 millions de pi2 de constructions industrielles et commerciales ainsi que 20 millions de pi2 de développements.

« C'est un immense honneur d'accompagner nos clients dans leurs projets et surtout, une grande motivation à toujours faire mieux pour que chaque réalisation contribue à leur croissance, leur notoriété et leur succès. Grâce à la complicité d'affaires, au talent et à la fidélité de notre équipe, de nos collaborateurs et de nos partenaires, MONTONI est aujourd'hui parmi les acteurs importants du secteur de l'immobilier au Québec, au Canada et de plus en plus, à l'international », souligne Dario Montoni, président de MONTONI.

MONTONI, membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada et ayant à son actif près de 4,0 millions de pi2 de bâtiments certifiés, mise sur la construction d'un patrimoine avant-gardiste qui allie technologie et développement durable.

« Nous imaginons l'immobilier de l'avenir pour léguer un monde toujours plus rassembleur, plus inspirant et plus durable aux entreprises et aux collectivités de demain. Nous voulons laisser un héritage immobilier à la fine pointe de la technologie, des exigences environnementales, des tendances et des usages. C'est notre principale motivation et notre plus grande force. Je suis très fier de ce que l'entreprise est devenue et encore plus fier d'être entouré d'une équipe extraordinaire et d'un réseau d'affaires hors pair qui partagent notre vision et nos valeurs. Je remercie tous nos alliés de prendre part à cette belle aventure encore pleine de possibilités. De grands projets s'annoncent pour l'entreprise et nous sommes prêts, plus que jamais, à continuer à croître durant plusieurs années encore », conclut-il.

À propos de MONTONI

MONTONI est un développeur immobilier axé sur la collaboration client, l'évolution des collectivités et la création de valeur durable. Depuis 1995, MONTONI conjugue expertise, créativité, innovation, technologies et développement durable, faisant de l'entreprise un leader de l'industrie. L'organisation offre une gamme complète de services intégrés couvrant tous les aspects d'un projet immobilier, du développement, à la construction, à la gestion d'actifs.

Pour de plus amples informations, consultez le www.groupemontoni.com.

