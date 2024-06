MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Dès le 25 juin prochain, exo débutera la mise en service d'une nouvelle génération de voitures de train. Quarante-quatre nouvelles voitures 2050 entreront graduellement en circulation sur la ligne de train 12-Saint-Jérôme. Elles permettront d'augmenter la fiabilité et la capacité du réseau de train de banlieue.

Une expérience améliorée

Les nouvelles voitures de train 2050 offriront un voyage plus confortable et davantage d'accessibilité.

Elles offrent jusqu'à 147 places assises réparties sur deux étages;

Elles offrent un nombre élevé de prises électriques et USB;

Elles ont deux larges portes par voiture pour faciliter l'embarquement et le débarquement;

Elles ont des toilettes accessibles et munies d'une table à langer;

Elles ont des écrans d'affichage intérieurs et extérieurs à haut contraste;

Elles ont un éclairage intérieur DEL lumineux et enveloppant;

Elles sont chauffées et climatisées;

Elles ont des espaces disponibles pour les aides à la mobilité motorisées (ex. : triporteurs) et les vélos.

Direction accessibilité sur la ligne St-Jérôme

Exo fait de l'accessibilité de son réseau de trains et d'autobus une priorité et continue d'améliorer les infrastructures héritées du réseau de train de banlieue. L'ajout, à terme, de 18 nouvelles voitures de train accessibles sur la ligne 12-Saint-Jérôme est donc une action concrète de son Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027, qui prévoit aussi l'aménagement de liens quais-trains à neuf gares sur cette ligne, facilitant l'embarquement et le débarquement de personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Citations

« Le développement du transport collectif passe notamment par son attractivité et nos investissements dans ces nouvelles voitures permettront de mieux répondre aux besoins des citoyens de la Rive-Nord et de Laval. Notre gouvernement continuera d'appuyer le transport collectif, au bénéfice de tous les Québécois. », a déclaré Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Il faut souligner que la conception aux standards nord-américains et la mise en fonction de ces nouvelles voitures ont été réalisées en respectant les budgets alloués et en ayant les besoins de nos usagers en tête. Même si la pandémie nous aura obligé à être patients, le résultat de cette collaboration est épatant et propose un train de banlieue moderne qui poursuit sa transition pour devenir de plus en plus accessible pour l'ensemble de notre clientèle. », a ajouté Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

« Nos nouvelles voitures ont complété les derniers tests en circulant depuis l'hiver sur notre réseau et le personnel d'exo est emballé par leur très haute qualité et leur conception répondant à nos besoins et à ceux de notre clientèle. Nous avons hâte que les usagers puissent enfin venir en profiter dès mardi prochain! », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

L'expertise d'ici au cœur de la confection de nos trains

Confectionnées par l'entreprise CRRC, exo tiens à souligner la participation de plusieurs fournisseurs québécois et canadiens!

Graphie (La Pocatière, QC) : Habillage et signalétique. ISC Applied System ( Pointe-Claire, QC ) : Système de radio, de communication et d'affichage. Prelco (Rivière-du-Loup, QC) : Fenêtres. Baultar Solutions ( Val-Joli, QC ) : Planchers et sièges opérateurs. Khrome ( Drummondville, QC ) : Sièges passagers. Proflex ( Granby, QC ) : Soufflet entre les voitures. Bach-Simson ( London, ON ) : Enregistreurs d'évènements (boîtes noires). Quester Tangent ( Sidney, BC ): Système de contrôle. Technologies Lanka Inc. (La Pocatière, QC) : Système et opérateur de portes, chargeur de batterie et alimentation électrique basse tension.



Pour en apprendre plus sur les nouvelles voitures 2050, consultez la page dédiée sur le site internet d'exo. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes.

Notez que la mise en service de ces nouvelles voitures de train n'occasionne aucune modification d'horaire.

