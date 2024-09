Montérégie-Centre : premier territoire à offrir l'accès aux soins en santé mentale sans rendez-vous dans tous les CLSC

BROSSARD, QC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux, Shirley Dorismond, étaient rassemblés aujourd'hui afin de souligner le fait que le territoire du CISSS de la Montérégie-Centre, qui regroupe notamment les municipalités de Brossard, Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu et Lacolle, est le premier au Québec offrant un accès amélioré et sans rendez-vous aux soins en santé mentale dans tous les CLSC.

Un accès plus facile et plus simple aux services en santé mentale

Sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Centre, les soins et services en santé mentale sont offerts en sans rendez-vous ou par téléphone dans tous les CLSC du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Un usager ou une usagère qui se présente dans l'un des CLSC est vu sur place par un intervenant ou une intervenante dans un délai d'une heure ou moins. Les retours d'appel, eux, sont faits dans les 24 heures. En 2023-2024, plus de 5 465 demandes ont été traitées, dont près du quart ont été réalisées en personne au CLSC, et ce, sans rendez-vous.

« Après avoir fait du 811 Info-Social la porte d'entrée pour de l'aide en santé mentale en tout temps par téléphone, on veut maintenant rejoindre les Québécois et Québécoises de toutes les régions avec de l'aide en personne, sans rendez-vous. Les CLSC sont déjà présents partout au Québec. Ils se veulent donc le véhicule tout indiqué pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale pour la population de partout. Ce que je constate dans les CLSC ici, en Montérégie-Centre, correspond exactement à ce que nous souhaitons mettre en place ailleurs. On a vu comme un plus grand accès sans rendez-vous a eu un gros effet sur l'accès aux services et une diminution de l'attente chez les jeunes. On vise la même chose maintenant avec les adultes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ces initiatives mettent en lumière l'importance des CLSC et témoignent de leurs retombées positives sur l'accès des soins de santé et des services en santé mentale. J'insiste sur la nécessité de s'adapter et d'innover pour mieux répondre aux besoins de la population, en privilégiant la prévention. J'applaudis toutes les équipes qui conjuguent leurs efforts sur le terrain pour faciliter le déploiement de ces nouvelles initiatives. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

« L'effet positif de ces services des CLSC est déjà perceptible dans la communauté de la Montérégie-Centre. Pour continuer de répondre aux besoins en santé mentale de la population, on doit faire preuve d'adaptation et d'innovation. C'est une belle manière de répondre rapidement aux besoins de la population et, surtout, d'intervenir d'une manière préventive pour éviter les situations de crise et le recours aux services hospitaliers. Je remercie toutes les équipes qui conjuguent leurs efforts sur le terrain pour faciliter le déploiement de ces nouvelles initiatives. »

Isabelle Poulet, députée de Laporte

Faits saillants :

Rappelons que le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 comprend des actions et des collaborations avec 10 ministères et organismes gouvernementaux et plusieurs autres partenaires. Il consacre un budget total de 1,15 milliard $ à la santé mentale. Il s'agit du premier plan d'action en santé mentale avec des investissements de cette envergure.

Voici une carte des territoires couverts par les CISSS de la Montérégie :

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146