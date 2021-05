Monsieur Serge Filion, urbaniste émérite, récipiendaire 2021 du Prix du CIQ

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est devant les représentants des 46 ordres professionnels que la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), madame Gyslaine Desrosiers, a remis le Prix du CIQ 2021 à monsieur Serge Filion, urbaniste émérite.

Il devient la 32e personne à recevoir cet honneur, la plus prestigieuse distinction du système professionnel. Le Prix du CIQ a été remis pour la première fois en 1990 à l'honorable Jules Deschênes, fondateur du CIQ.

« Je félicite monsieur Filion pour cet honneur pleinement mérité. Il a contribué à façonner la Ville de Québec que nous connaissons aujourd'hui et a donné plusieurs années de carrière à son ordre professionnel. », a affirmé madame Desrosiers.

Une carrière impressionnante

Après ses études en géographie et en urbanisme, monsieur Filion a mis ses compétences au service de la Ville de Québec pendant 28 ans, notamment comme directeur de la Division de l'aménagement du territoire. Il a également œuvré à la Commission de la capitale nationale et comme chargé de cours à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal.

Monsieur Filion a présidé l'Ordre des urbanistes du Québec de 1991 à 1998 en plus de s'y impliquer jusqu'en 2017. Il a également offert de son temps à plusieurs organisations comme bénévole ou administrateur et a coprésidé l'organisation de plusieurs congrès d'envergures de l'Ordre et de l'Institut canadien des urbanistes. Le récipiendaire 2021 du Prix du CIQ a d'ailleurs pris part à plusieurs missions internationales visant le partage de connaissances et des meilleures pratiques dans son domaine.

Quelques réalisations de monsieur Filion qu'il est possible d'admirer quotidiennement à Québec :

Le renouveau du quartier Saint-Roch

L'aménagement moderne de la Colline parlementaire

La promenade Champlain

« L'urbanisme est au cœur de nos vies et sera central dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est un honneur pour moi de recevoir cette distinction, mais je suis également fier que ma profession puisse être mise davantage en lumière. », a déclaré Serge Filion.

Une vidéo hommage est également disponible sur la chaîne Youtube du Conseil.

À propos du CIQ

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 410 000 membres, dont 63 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: David Juneau, Conseiller principal en communications et affaires publiques, Cellulaire : 514-625-8894, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.professions-quebec.org