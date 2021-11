Monsef Derraji en tournée en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Du 16 au 18 novembre prochain, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation, M. Monsef Derraji, effectuera une tournée dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le député de Nelligan profitera de l'occasion pour aller discuter, avec des acteurs économiques de la région, de pénurie de main d'œuvre, d'emploi, d'innovation et d'économie. M. Derraji sera également disponible pour des entrevues médiatiques durant ces trois journées.

« Je suis impatient d'aller à la rencontre des gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont reconnus pour leur esprit entrepreneurial exceptionnel. Je veux les écouter me parler de leurs enjeux et entendre les solutions qu'ils ont à proposer. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'emploi, de travail et de recherche et innovation

