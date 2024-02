MON LE MOYNE À MOI : Une première démarche d'identité et de vision pour l'Office de participation publique de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil annonce le lancement de la démarche participative sur l'identité et le devenir du secteur Le Moyne. Cet exercice de définition d'identité et de création de vision commune a pour objectifs :

de permettre aux personnes qui le désirent de s'informer sur les enjeux et les caractéristiques sociales, identitaires et urbanistiques du secteur Le Moyne ;

; de permettre à tous les groupes, associations ou personnes qui le désirent de s'exprimer sur les dynamiques sociales et urbanistiques ainsi que sur les éléments historiques et identitaires du secteur Le Moyne ;

; de permettre à tous les groupes, associations ou personnes qui le désirent de raconter leur perception, leurs souvenirs ou leurs espoirs pour le secteur Le Moyne ;

; de permettre à tous les groupes, associations ou personnes qui le désirent de participer à l'élaboration d'une vision du secteur Le Moyne ;

; de livrer aux élu(e)s de Longueuil un portrait des attentes de la population, des enjeux vécus ainsi que des éléments marquant l'identité collective du secteur.

Une démarche en trois temps

S'informer

La population de Longueuil est d'abord invitée à s'informer sur l'histoire, les enjeux et les défis du secteur lors d'une séance d'information le 27 février 2024 à 19 h au Théâtre de la Providence. Il sera possible de poser des questions lors de cette soirée. En outre, deux visites du secteur en autobus, animées par Madame Lise St-Jean, ancienne membre de la table vie de quartier Le Moyne, sont également offertes les 14 et 16 mars 2024.

Raconter

Dans un second temps, l'Office convie la population à raconter la vie dans le secteur Le Moyne lors d'activités de mise en récit les 13 et 18 mars et d'ateliers de dialogue du 23 mars au 3 avril 2024. Pendant la première série d'activités, les gens seront invités à partager leurs souvenirs et fragments d'histoire du secteur dans une activité ludique et accessible. Pendant les ateliers de dialogue qui se tiendront ensuite, les personnes participantes pourront partager leur quotidien de façon très concrète. Ces activités viendront alimenter la réflexion de participants volontaires qui élaboreront une vision d'avenir du secteur. Ils seront invités à imaginer leur quartier et à écrire ensemble un énoncé de vision qui sera ensuite soumis à discussion.

S'exprimer

Enfin, c'est pendant la séance publique du 23 mai 2024 que la population et les parties prenantes pourront découvrir et discuter de l'énoncé de vision créé lors des activités précédentes.

Les personnes intéressées auront jusqu'au 23 juin 2024 pour exprimer leurs opinions, commentaires et réactions au sujet de l'énoncé de vision en soumettant leur point de vue par écrit.

Tous les détails de la démarche se retrouvent sur le site internet de l'Office à www.oppl.quebec.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

Renseignements: Louis-Alexandre Cazal, Agent de communications, Cellulaire : (514) 887-1561, Courriel : [email protected], https://oppl.quebec