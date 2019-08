QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Face à la crise vécue par les médias québécois, la députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communications, Mme Isabelle Melançon, invite la population à se mobiliser en participant au mouvement d'appui lancé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (#FPJQ).

Mme Melançon souhaite que les Québécois publient sur leurs réseaux sociaux, une photo de leur quotidien, de leur hebdomadaire, de leur radio ou encore de leur télévision locale. Ces médias, ils sont incontournables pour savoir ce qui se passe dans nos quartiers, nos villes et nos régions.

Mme Melançon rappelle d'ailleurs qu'il se tiendra dès lundi prochain à l'Assemblée nationale, une commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information. En soutenant la mobilisation, la députée de Verdun souhaite envoyer un message clair à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, à l'effet que les Québécoises et Québécois tiennent à leurs médias locaux et régionaux.

La députée espère que la ministre portera une oreille attentive à cette commission qui permettra d'entendre plusieurs intervenants qui proposeront des solutions à long terme pour assurer la survie des médias d'ici.

« Comme société, comment souhaitons-nous être informés et surtout quel genre d'information désirons-nous dans le futur ? Pour ma part, la réponse est simple : mon information locale et régionale j'y tiens. C'est pourquoi je souhaite joindre ma voix au mouvement initié par la #FPJQ et j'encourage également la population québécoise à y prendre part afin de soutenir nos médias. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Marie-Pier Richard, Attachée de presse, Aile parlementaire libérale, 418 446-6783