Mon dossier chasse et pêche : tous les permis disponibles en ligne

QUÉBEC, le 14 mars 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce qu'à compter du 15 mars 2025, tous les permis, sans exception, seront disponibles sur la plateforme Mon dossier chasse et pêche, selon la période de vente des permis pour chaque espèce. Le réseau d'agents de vente est maintenu.

Mon dossier chasse et pêche offre un processus d'achat simplifié et sécurisé, en tout temps. Depuis la mise en ligne de la plateforme en 2021, le nombre de pêcheurs et de chasseurs de petit gibier qui l'utilisent ne cesse d'augmenter. Dorénavant, les pêcheurs de saumon, les chasseurs de gros gibier ainsi que les piégeurs pourront, eux aussi, utiliser ce service numérique. Les coupons de transport seront aussi disponibles sur la plateforme et devront être utilisés selon la réglementation en vigueur.

Le loyer d'un terrain de piégeage pourra également être payé en ligne, ce qui permettra aux piégeurs d'avoir accès à tous les produits au même endroit.

