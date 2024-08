MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Le rapport de l'enquêteur de l'ONU, Tomoya Obokata, sur l'esclavage moderne au Canada révèle la prévalence alarmante du travail forcé chez les travailleurs étrangers temporaires, en particulier ceux liés par des permis de travail fermés. Le rapport expose comment ces travailleurs sont confrontés à une exploitation sévère, à la coercition et à des abus, souvent avec peu de recours à la justice. Obokata appelle d'urgence le Canada à réformer ses politiques d'immigration et de travail pour protéger ces individus vulnérables des conditions d'esclavage moderne.

Un nouveau documentaire, Mon ami Omar : Le combat d'un travailleur saisonnier, arrive à un moment crucial. Réalisé par le cinéaste activiste Christian de la Cortina et coproduit par Frank Baylis, le documentaire met en lumière, sans détour, les dures réalités auxquelles sont confrontés les travailleurs étrangers temporaires au Canada, en particulier ceux soumis aux conditions oppressives des permis de travail fermés.

L'économie canadienne, en particulier son secteur agricole, dépend fortement du travail des travailleurs étrangers temporaires (TET). En 2022, plus de 64 660 TET ont travaillé dans l'industrie agricole canadienne, représentant 23 % de la main-d'œuvre dans ce secteur. Ces travailleurs, dont beaucoup sont liés par des permis de travail fermés, se retrouvent à la merci de leurs employeurs, avec des droits limités et une existence précaire.

Mon ami Omar : Le combat d'un travailleur saisonnier raconte l'histoire poignante de Wilson Omar Mendez, un travailleur saisonnier guatémaltèque sur une ferme au Québec, qui a enduré des conditions de travail inhumaines sous le contrôle strict de son employeur. Ses expériences -- allant de journées de travail épuisantes et d'heures supplémentaires non payées à l'isolement social, aux abus verbaux et à la menace constante de déportation -- ces situations reflètent les conclusions du rapport d'Obokata, qui identifie le travail forcé et l'esclavage moderne dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Christian de la Cortina, qui incarne un travailleur étranger temporaire dans la série québécoise 5e Rang, a trouvé ce rôle à la fois révélateur et bouleversant. « Jouer un travailleur étranger temporaire dans 5e Rang m'a fait réaliser à quel point ces travailleurs sont vulnérables », déclare de la Cortina. « Lorsque Omar Mendez a courageusement partagé son histoire avec moi, j'ai su que je devais amplifier sa voix à travers ce documentaire. Nous devons affronter la réalité troublante que le système de permis de travail fermé du Canada perpétue une forme d'esclavage moderne », ajoute-t-il.

Frank Baylis, producteur expérimenté et ancien politicien fédéral, partage cette urgence. « Grâce à mon travail avec diverses communautés culturelles canadiennes et à mon expérience en politique, je m'engage à lutter contre les abus sous toutes leurs formes pour être à la hauteur des standards élevés de notre pays », déclare Baylis. « Le Canada se targue d'être une nation qui accueille et respecte tout le monde, mais les permis de travail fermés racontent une autre histoire -- une histoire que nous ne pouvons plus ignorer. Il est temps que le Canada soit à la hauteur de sa réputation et prenne des mesures décisives pour protéger ces travailleurs. »

Mon ami Omar : Le combat d'un travailleur saisonnier n'est pas seulement un documentaire ; c'est un appel à l'action. Il souligne la nécessité d'un changement systémique pour protéger les droits et la dignité de ceux qui contribuent tant à l'économie canadienne mais reçoivent si peu en retour. Maintenant en streaming sur CBC Gem et ICI Tou.TV, le film sera diffusé sur Radio-Canada et CBC dans les semaines à venir, portant ce problème urgent à un public plus large.

Frank Baylis et Christian de la Cortina, à travers leur réalisation courageuse, défient le statu quo et exigent justice pour les travailleurs invisibles qui sont, à bien des égards, l'épine dorsale du secteur économique agricole du Canada.

Christian de la Cortina est un acteur et réalisateur canadien connu pour ses performances et ses films indépendants. Lauréat du prix du Meilleur Acteur aux Latin Awards Canada en 2021, il a été salué pour la passion et l'authenticité qu'il apporte à ses rôles et à ses réalisations. Christian est dédié à la création de contenus qui non seulement divertissent, mais défient également les spectateurs avec des messages puissants et socialement conscients. Christian a collaboré de manière extensive avec son coproducteur Frank Baylis pour produire une série de films captivants qui ont séduit le public international.

Frank Baylis est un entrepreneur, politicien et réalisateur aux multiples facettes qui a laissé une marque indélébile dans divers secteurs. En tant qu'homme d'affaires prospère, Frank est connu pour son leadership et son innovation dans le secteur des technologies médicales. Passionné par la politique, Frank a servi en tant que député au Canada, représentant la circonscription de Pierrefonds--Dollard de 2015 à 2019. Pendant son mandat, il a été reconnu pour son dévouement à la défense des droits de l'homme. Au-delà de ses efforts commerciaux et politiques, Frank est également un réalisateur indépendant passionné, avec une carrière s'étendant sur plus de deux décennies. Ses films, caractérisés par leurs récits riches et leurs personnages convaincants, reflètent son engagement à avoir un impact positif dans le monde.

Lien vers le documentaire Mon ami Omar : https://ici.tou.tv/mon-ami-omar-la-bataille-d-un-travailleur-saisonnier et https://gem.cbc.ca/absolutely-canadian/s24

https://youtu.be/DvPzuzLyQnY

