OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Défenseur de longue date des arts, entrepreneur et ancien député, Frank Baylis a réaffirmé son engagement indéfectible envers le secteur créatif canadien. Reconnaissant le rôle essentiel des arts et de la culture dans la construction de l'identité nationale et de l'économie, Baylis s'est engagé à prendre des mesures audacieuses pour garantir que les artistes, cinéastes et institutions culturelles canadiennes reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour prospérer.

L'industrie canadienne du film et de la télévision est un moteur économique majeur. En 2023 seulement, elle a créé 240 000 emplois et contribué à hauteur de 14,05 milliards de dollars au PIB du Canada.

Grâce à son travail avec Righteous Pictures, Baylis a été un soutien indéfectible du cinéma indépendant, notamment en collaborant avec le cinéaste Christian de la Cortina. De la Cortina, coproducteur de plusieurs projets, attribue à Baylis un rôle crucial dans le succès de sa carrière.

"Si ce n'était pas pour Frank, je n'aurais pas pu réaliser plusieurs de mes films. Nos institutions ont à plusieurs reprises échoué à financer des voix diverses, et des cinéastes comme moi se retrouvent à lutter pour raconter leurs histoires. Telefilm et la SODEC font face à des réductions budgétaires, et cela impacte directement les réalisateurs qui ne reçoivent pas les ressources dont ils ont besoin. Frank a toujours cru aux arts, et son engagement à renforcer l'industrie me donne de l'espoir", déclare de la Cortina.

Un engagement envers les arts

L'engagement de Baylis comprend quatre initiatives clés pour renforcer l'industrie canadienne des arts :

Augmenter le budget global du gouvernement du Canada pour les arts - Reconnaissant que l'industrie artistique est un moteur économique majeur et un créateur d'emplois, Baylis plaidera pour un financement accru afin que les artistes et créateurs aient les ressources nécessaires pour poursuivre leur travail.

- Reconnaissant que l'industrie artistique est un moteur économique majeur et un créateur d'emplois, Baylis plaidera pour un financement accru afin que les artistes et créateurs aient les ressources nécessaires pour poursuivre leur travail. Renforcer le soutien aux cinéastes diversifiés via Telefilm - Baylis encouragera un investissement accru dans les voix diverses et sous-représentées du cinéma canadien, garantissant que les cinéastes de tous horizons aient accès à un financement pour la production.

- Baylis encouragera un investissement accru dans les voix diverses et sous-représentées du cinéma canadien, garantissant que les cinéastes de tous horizons aient accès à un financement pour la production. Protéger CBC/Radio-Canada contre les menaces à la radiodiffusion publique - Face aux coupes budgétaires potentielles, Baylis s'engage à préserver les diffuseurs publics canadiens, garantissant que les histoires et voix canadiennes restent au cœur du paysage médiatique du pays. Pendant ce temps, Pierre Poilievre a proposé de couper les fonds et de fermer CBC, une institution qui joue un rôle crucial dans l'identité culturelle du Canada .

Un leader avec une vision et de l'expérience

Baylis s'est imposé comme une voix rafraîchissante dans le paysage politique, apportant clarté, prise de décision et expérience concrète. Son intervention lors des récents débats s'est démarquée, contrastant fortement avec les politiciens de carrière qui s'appuient sur des promesses vagues et des discours répétés. Baylis s'est exprimé avec précision, proposant des solutions concrètes aux enjeux nationaux tout en démontrant sa capacité à diriger avec confiance.

Ses compétences en affaires constituent également un atout majeur. Avec Donald Trump déjà de retour à la Maison-Blanche et menaçant le Canada de nouveaux tarifs douaniers, Baylis a averti que le Canada ne pouvait pas se permettre un dirigeant qui apprendrait sur le tas. Trump s'est entouré de chefs d'entreprise influents comme Elon Musk, et le Canada aura besoin d'un leader qui comprend les affaires, l'économie et les négociations commerciales internationales. Baylis est le candidat possédant à la fois une expérience en affaires et en politique, ce qui le rend apte à faire face à l'administration Trump et à protéger l'économie canadienne contre des politiques commerciales agressives.

Un leader humble avec un bilan éprouvé en matière d'aide aux autres

Malgré ses nombreuses réalisations, Baylis reste humble, et peu de gens connaissent l'étendue de ses efforts philanthropiques. Son engagement envers les banques alimentaires de Montréal a permis à de nombreuses familles en difficulté d'avoir accès à des repas. Grâce à Baylis Medical, il a également contribué à la construction d'écoles en Afrique, offrant aux enfants l'éducation qu'ils méritent.

Dans le cadre de ses efforts humanitaires, Baylis a coproduit le documentaire Mon ami Omar, qui expose les lacunes du système de permis de travail fermé au Canada, plaidant en faveur des droits des travailleurs migrants souvent piégés dans des conditions injustes.

Son leadership incarne une vision où les artistes, entrepreneurs et citoyens canadiens ne se contentent pas de survivre, mais prospèrent. Avec un plan clair, un soutien populaire inébranlable et un mouvement porté par des gens qui croient en son leadership, Baylis est prêt à faire avancer le Canada.

