Molson Coors lance des prix financiers destinés aux étudiants autochtones, noirs et de couleur (PANDC) et de sexe féminin inscrits aux programmes de brassage postsecondaires au Canada

TORONTO, le 1er sept. 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui que Molson Coors entreprise de boissons (NYSE: TAP) (NYSE: TAP.A) (TSX: TPX.A) (TSX: TPX.B), avec la participation de sa division de bières artisanales, Six Pints, présente aujourd'hui deux prix financiers différents à des étudiants inscrits à des programmes de brassage postsecondaires au Canada, plus particulièrement le programme de certificat de deuxième cycle en sciences du brassage de l'Université Bishop au Québec, le programme de maître-brasseur et de gestion de l'exploitation des brasseries du collège Niagara en Ontario et le programme de brassage et d'exploitation des brasseries de l'Université polytechnique Kwantlen (KPU) en Colombie-Britannique.

À titre de plus vieille brasserie en Amérique du Nord et de deuxième plus ancienne entreprise au Canada, Molson Coors brasse des bières et produit des boissons depuis 235 ans et est le premier géant du brassage au Canada à dévoiler des prix destinés aux étudiants PANDC et de sexe féminin inscrits à des programmes de brassage.

« En 2021, il n'y a pas de place pour les obstacles systémiques dans l'industrie du brassage ni dans quelque industrie que ce soit, » souligne Frederic Landtmeters, président de Molson Coors entreprise de boissons au Canada. « Avec ces nouveaux prix, nous sommes honorés de jouer un rôle dans le développement d'un bassin diversifié de talents dans le secteur du brassage au Canada et nous souhaitons à ces étudiants un avenir prometteur et prospère. »

Les prix financiers qui seront remis incluent :

Le prix de brassage PANDC de Molson Coors :



Présenté par Molson Coors , ce prix encourage les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) à se joindre à l'industrie du brassage. L'entreprise croit que l'avenir du brassage est prometteur aux mains de ces lauréats, que les obstacles systémiques n'ont pas leur place lorsqu'il s'agit de créer d'excellentes boissons et que les professionnels du brassage devraient être aussi diversifiés que les gens qui savourent leurs créations.

Le prix Six Pints destiné aux femmes dans le domaine du brassage



Présenté par la division de bières artisanales de Molson Coors , Six Pints, ce prix encourage les étudiantes à poursuivre des carrières dans le secteur du brassage et à en repousser les limites en vue de promouvoir la bière. Six Pints consiste en une collection de brasseries et de marques qui sont à l'avant-garde de l'innovation, qui se consacrent à favoriser la croissance de l'industrie dans son ensemble, qui croient aux apports uniques et diversifiés de chaque personne engagée dans le processus de brassage et qui reconnaissent l'incidence favorable des différences sociales sur la collectivité.

« Nous sommes ravis de l'engagement de Molson Coors envers la formation en sciences du brassage, particulièrement de sa détermination à encourager plus d'étudiants PANDC et féminins à explorer l'industrie de la bière. » - Docteur Dale Wood, fondateur du programme de certificat de deuxième cycle en sciences du brassage de l'Université Bishop.

« KPU soutient la diversité depuis le début de notre programme de diplôme et nous sommes reconnaissants de l'appui d'industrie supplémentaire offert par Molson. Nous sommes engagés à former nos étudiants et à les aider à se développer afin de pouvoir travailler partout dans l'industrie et c'est là une formidable occasion pour nos étudiants PANDC et de sexe féminin de voir appuyer leurs objectifs scolaires et de carrière. » - Docteur Elizabeth Worobec, doyenne de la Faculté des sciences et de l'horticulture de KPU.

« Ces prix créeront des opportunités pour les PANDC et les étudiantes qui viennent au programme de maître brasseur et de gestion des opérations de brasserie du Niagara College dans le but de poursuivre une carrière dans l'industrie brassicole. Grâce au soutien de Molson Coors, ces futurs brasseurs ne feront pas que prendre d'assaut l'industrie avec leurs compétences novatrices et leurs perspectives uniques, ils contribueront également à combler l'écart de diversité qui existe actuellement en ses rangs ». - M. Craig Youdale, doyen de l'Institut canadien de l'alimentation et du vin du Niagara College

Molson Coors et Six Pints comptent développer et étendre les liens avec les écoles au cours des prochaines années afin d'attirer des talents plus diversifiés au sein de l'industrie du brassage canadienne. Aux États-Unis, la branche artisanale de l'entreprise, Tenth & Blake, a également développé un programme de bourses pour accroître la diversité dans le brassage artisanal avec des universités et près de cinq de ses partenaires artisanaux y participent.

Il s'agit de la plus récente initiative de Molson Coors visant à favoriser un environnement brassicole plus diversifié et inclusif. Il y a quelques mois, Molson Coors a amélioré sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance en vue de souligner un accent renouvelé sur les gens et la planète comme le décrit son rapport Notre empreinte . Les prix financiers destinés aux étudiants PANDC et féminins s'inscrivent dans le cadre des efforts continus que Molson Coors consacre au domaine de la justice sociale à la suite de sa récente annonce d'un nouvel engagement de 1,5 million $ envers des programmes axés sur la justice sociale et les organismes à but non lucratif dans le but de favoriser la diversité et l'inclusion à travers le Canada.

