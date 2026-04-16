SHENZHEN, Chine, 16 avril 2026 /CNW/ -- Olight célèbre aujourd'hui son 19e anniversaire avec deux nouveaux produits : la série Baton et l'ArkPro Ultra Onyx Black. Ce lancement, qui coïncide avec le Mois de la Terre, souligne clairement qu'il est possible de réduire le gaspillage et de prolonger la durée de vie du produit grâce à des choix délibérés en matière de conception, d'utilisation et d'emballage.

Série Baton : batteries remplaçables par l'utilisateur et contrôle de précision

2007-2026, 19E ANNIVERSAIRE D'OLIGHT ET LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les piles remplaçables par l'utilisateur signifient que lorsque la capacité diminue après des années d'utilisation, les utilisateurs peuvent installer une pile neuve au lieu de jeter toute la lumière.

signifient que lorsque la capacité diminue après des années d'utilisation, les utilisateurs peuvent installer une pile neuve au lieu de jeter toute la lumière. Un port USB-C caché rotatif réduit l'un des points de défaillance les plus courants des lampes de poche rechargeables : l'endommagement du port. Un port plus durable signifie moins de remplacements prématurés.

réduit l'un des points de défaillance les plus courants des lampes de poche rechargeables : l'endommagement du port. Un port plus durable signifie moins de remplacements prématurés. Un système à deux commutateurs (latéral + arrière) donne un accès instantané au mode clair de lune (<1 lumen). Les utilisateurs choisissent exactement la lumière dont ils ont besoin, sans gaspillage ni suréclairage.

ArkPro Ultra Onyx Black : un éclairage durable pour tous les déplacements

Rechargeable plutôt que jetable - La batterie intégrée de 2 000 mAh conserve plus de 80 % de sa capacité après 300 cycles. Un ArkPro Ultra remplace des centaines, voire des milliers, de piles AA ou AAA jetables au cours de sa vie. Ça veut dire moins de métaux lourds, moins d'enfouissement, moins de déchets.

- La batterie intégrée de 2 000 mAh conserve plus de 80 % de sa capacité après 300 cycles. Un ArkPro Ultra remplace des centaines, voire des milliers, de piles AA ou AAA jetables au cours de sa vie. Ça veut dire moins de métaux lourds, moins d'enfouissement, moins de déchets. Utilisation multifonctionnelle - Intègre quatre sources lumineuses (UV, laser vert, projecteur, Pure Flood) dans un seul appareil compact. Que vous rentriez chez vous, que vous promeniez votre chien ou que vous campiez sous les étoiles, un seul objet remplace plusieurs luminaires à usage unique, ce qui réduit les déchets d'équipement et l'empreinte de fabrication.

- Intègre quatre sources lumineuses (UV, laser vert, projecteur, Pure Flood) dans un seul appareil compact. Que vous rentriez chez vous, que vous promeniez votre chien ou que vous campiez sous les étoiles, un seul objet remplace plusieurs luminaires à usage unique, ce qui réduit les déchets d'équipement et l'empreinte de fabrication. Éclairage à faible impact - Bien qu'une grande partie de l'industrie se concentre sur des lumens plus élevés, l'utilisation dans le monde réel exige rarement une luminosité maximale. La série ArkPro a été conçue dès le départ pour fournir une lumière juste et contrôlée avec précision. Pas de lumière aveuglante, pas de perte de lumière.

Monocoque O‑Aluminum et papier : conçu pour durer, construit pour résister

Depuis août 2025, la série ArkPro utilise des emballages sans plastique à base de papier provenant de forêts durables certifiées FSC. La nouvelle série Baton suit la même norme. Mais la durabilité ne se limite pas à ce que vous jetez, mais à ce que vous gardez. C'est pourquoi Baton Ultra et ArkPro Ultra sont construits avec la monocoque O-Aluminum exclusive d'Olight, presque deux fois plus solide que l'aluminium 6061 standard, avec une garantie à vie aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Japon et en Australie.

Prix et disponibilité

Pour célébrer le 19e anniversaire d'Olight, la série Baton est offerte avec un rabais de 10 % du 20 au 24 avril 2026 (HAE). Le prix de Baton 4 Pro est de 62,99$ après rabais, et celui de Baton Ultra de 89,99$. L'ArkPro Ultra Onyx Black est proposé à 129,99 $.

À propos d'Olight

Créé en 2007, Olight est un innovateur mondial en matière d'éclairage portable. La société propose des solutions de haute technologie pour un usage quotidien, extérieur, tactique et professionnel. Avec plus de 1 200 brevets et les prix de design iF et Red Dot, Olight est au service des utilisateurs dans plus de 100 pays.

Contact : [email protected]

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SOURCE Olight Group Co.,Ltd