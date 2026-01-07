LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /CNW/ - Au salon CES 2026, Olight présente la série ArkPro comme la nouvelle norme de l'éclairage de secours à domicile, conçue pour aider les familles à protéger ce qui compte le plus dans la maison. Puisque les pannes d'électricité, les réparations nocturnes et les situations imprévues font partie de la vie quotidienne, ArkPro propose un éclairage tout en un fiable dans un seul outil compact. Intégrant Pure Flood, le projecteur, l'éclairage UV et le laser vert dans un seul appareil simplifié, ArkPro facilite l'éclairage de secours à domicile en remplaçant plusieurs outils pour venir en aide aux ménages en toute confiance, à la fois dans leurs tâches quotidiennes et dans les moments critiques.

Conception à LED EIP-1 et en alliage d'aluminium d'Olight (OAL) : la technologie de l'éclairage de secours à domicile

L'ArkPro Ultra lance au salon CES l'architecture optique à LED EIP-1 et en alliage d'aluminium (OAL) d'Olight, qui offre un nouveau niveau de clarté, de confort et de fiabilité pour l'éclairage domestique. Le système d'éclairage Pure Flood élimine les points chauds et les bords tranchants du faisceau, créant ainsi un large champ de lumière naturel qui est plus confortable pour les yeux et plus sûr pour une utilisation à l'intérieur. Avec une efficacité de 134 lm/W et une déviation Duv ultrafaible à tous les niveaux de luminosité, l'ArkPro Ultra maintient une précision des couleurs de qualité professionnelle et réduit la fatigue visuelle, ce qui permet une utilisation prolongée pendant les tâches ménagères, les réparations et lors de situations imprévues. Combiné avec l'architecture multisource d'ArkPro, il réunit signalisation à longue distance, inspection rapprochée et préparation aux situations d'urgence du quotidien dans un seul outil compact.

Une série conçue pour la confiance des familles et la fiabilité au quotidien

La série ArkPro s'appuie sur une structure mince et plate en aluminium pour améliorer la stabilité de la prise et assurer la sécurité de l'utilisation portative en cas de faible luminosité ou de stress. Sa finition bicolore et sa molette de commande tactile offrent un changement de mode intuitif qui aide les utilisateurs à changer rapidement de type de faisceau : essentiel lorsque chaque seconde compte. Rangées dans une voiture, un tiroir de chevet ou une armoire d'atelier, les lampes de la série ArkPro procurent à la maison et sur la route la tranquillité d'esprit associée à un dispositif de sécurité prêt à l'emploi. Pour soutenir la préparation à long terme aux situations d'urgence au-delà de l'appareil lui-même, Olight lance également l'Ostation 2 Pro dans le cadre d'un écosystème de sécurité domestique plus large.

Au-delà de l'éclairage de secours à domicile : Ostation 2 Pro et gestion d'alimentation intelligente

L'Ostation 2 Pro raconte une histoire différente. Imaginez un tiroir encombré rempli de batteries en vrac, de chargeurs emmêlés comme des spaghettis, et le souci de mal les manipuler. Imaginez maintenant une station élégante où chaque batterie trouve sa place, se recharge en toute sécurité et est prête en cas de nécessité. En 2025, la communauté a validé cette vision en versant plus de 2 millions de dollars sur Kickstarter : un signal clair que les utilisateurs ont besoin de solutions d'alimentation intelligentes et organisées, pas seulement d'un chargeur.

À propos d'Olight

Créée en 2007, la marque mondiale Olight innove dans le domaine de l'éclairage portable en proposant des solutions de haute technologie pour l'usage quotidien, tactique, professionnel ou pour l'extérieur. Forts de plus de 1 200 brevets et reconnaissances internationales, notamment les prix iF Design et Red Dot, les produits Olight sont disponibles dans plus de 100 pays à travers le monde.

