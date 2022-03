Mois de la prévention de la fraude : les autorités en valeurs mobilières du Canada encouragent les Canadiens à poser des questions avant d'investir dans les cryptoactifs

CALGARY, AB, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - En mars, Mois de la prévention de la fraude, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) rappellent aux Canadiens qu'ils doivent se renseigner et poser des questions avant d'investir dans les cryptoactifs. Grâce à des connaissances plus approfondies, les investisseurs pourront prendre des décisions éclairées, réduire le risque de pertes et déjouer les fraudeurs.

Les ACVM lancent une campagne bilingue sur TikTok qui invite les investisseurs canadiens à se poser une série de questions pour vérifier que le placement leur convient et éviter la fraude.

« Le monde des cryptoactifs est complexe et en constante évolution. Les fraudeurs misent sur l'engouement du marché pour ces produits et le manque de connaissances à leur égard pour attirer des investisseurs avertis et des investisseurs éventuels dans leurs filets, ce qui peut se traduire par des pertes désastreuses pour eux », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Poser des questions, effectuer des recherches sur d'éventuelles occasions d'investissement en cryptoactifs et s'assurer de faire affaire avec des plateformes inscrites figurent parmi les meilleurs moyens pour se protéger contre les activités possiblement frauduleuses. »

Voici quelques questions à se poser avant d'investir dans les cryptoactifs :

Cet investissement concorde-t-il avec mes objectifs financiers et mon horizon de placement?

Est-ce que je comprends ce dans quoi j'investis?

Puis-je me permettre de perdre l'argent que je songe à investir dans les cryptoactifs?

Est-ce que j'investis pour les mauvaises raisons, dont la peur de rater une occasion, la pression exercée par des tiers, des promesses de rendements garantis, des offres exclusives et des occasions de placement prétendument avant-gardistes?

Ai-je pris en considération la nature hautement risquée d'un tel investissement, et évalué s'il respecte mon profil d'investisseur?

Ce cryptoactif est-il réputé être une valeur mobilière ou un instrument dérivé, et assujetti à la législation en la matière?

La plateforme de négociation de cryptoactifs que je compte utiliser en assure-t-elle la garde? Est‑elle inscrite pour le faire?

À la faveur de diverses initiatives lancées partout au pays, les membres des ACVM soulignent également l'importance d'effectuer des recherches sur les placements proposés, de vérifier l'inscription à l'aide du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription et de bien connaître les signaux d'alarme d'une fraude avant d'investir son argent.

Colombie-Britannique :

La British Columbia Securities Commission (BCSC) a lancé une campagne de publicité multimédia axée sur les occasions de placement frauduleux offertes sur les médias sociaux. La campagne se déroulera à la télévision, à la radio, dans des balados, sur des plateformes numériques, sur des supports extérieurs et sur les médias sociaux, dont deux nouvelles plateformes cette année : Reddit and Twitch. Elle dépeint la réaction émotionnelle que crée la peur de rater une occasion. Elle rappelle également aux Britanno-Colombiens de prendre leur temps et de penser à se prémunir contre la fraude, et les mène vers une page consacrée aux investisseurs au bcsc.bc.ca.

Alberta :

L'Alberta Securities Commission (ASC) lance une campagne de publicité multimédia de sensibilisation aux sites Web fictifs et clonés de sociétés de placement inscrites légitimes, et invite les Albertains à vérifier la légitimité et l'inscription de toute société avant de lui confier leur argent. Elle a également élaboré de nouveaux documents d'information, dont un guide destiné aux personnes intéressées à investir dans les cryptoactifs, et organise des présentations virtuelles sur la sensibilisation à la fraude et l'abc des cryptoactifs dans les bibliothèques et établissements d'enseignement postsecondaire de la province. Elle a aussi pris part à la 2022 Virtual Edmonton Fraud Conference de l'Association of Certified Fraud Examiners et à la présentation intitulée Fraud Prevention Month: Fraud, Scams, and Shams de l'Alberta Community Crime Prevention Association qui s'est tenue virtuellement à la bibliothèque publique de Calgary. Pour vous inscrire aux activités de sensibilisation des investisseurs offertes durant le mois, rendez‑vous à CheckFirst.

Saskatchewan :

À l'occasion du Mois de la prévention de la fraude, la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA) lancera une campagne sur la fraude à l'investissement axée sur les signes courants d'un placement frauduleux et aura recours aux médias sociaux, à des annonces sur Google et à une vidéo sur YouTube pour sensibiliser les investisseurs. Les aînés étant particulièrement vulnérables à la fraude et aux escroqueries, elle fera équipe avec un groupe provincial de défense des personnes âgées pour présenter à ces dernières une séance d'information qui sera enregistrée puis partagée sur ses plateformes. Elle communique également avec les stations de radio de la province pour leur indiquer comment savoir si une organisation souhaitant acheter de la publicité fait la promotion d'offres de placements possiblement frauduleux.

Manitoba :

En ce mois de mars, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (CVMM) est fière de mettre en ligne une nouvelle série de balados novateurs sur le dangereux monde de la fraude à l'investissement sur Internet. Produite par FinancesAvisées Manitoba, cette série en sept épisodes intitulée Time to Call Out Fraud présente des entrevues avec des policiers, des psychologues, des experts en cryptomonnaie, des groupes de défense des personnes âgées et des victimes de fraude, en plus de démasquer les escrocs et de mettre au jour leurs techniques. La série s'inscrit dans la foulée de la récente diffusion par la CVMM de clips audios réels de ses enquêteurs en conversation directe avec de vrais fraudeurs effectuant des opérations de vente sous pression à partir de l'étranger. Par ailleurs, durant tout le mois, la CVMM partagera activement des messages de prévention de la fraude et de sensibilisation sur Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur le site Web FinancesAvisées Manitoba.

Ontario :

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) fait la promotion de ressources numériques sur la sensibilisation des investisseurs, dont GérezMieuxVotreArgent et Vérifiez avant d'investir, et présente des activités de sensibilisation et à vocation pédagogique pour aider les Ontariens à prendre des décisions financières réfléchies. Voici les activités de la CVMO pour le mois :

Le 3 mars, elle a tenu sur Twitter une séance de clavardage avec des représentants de la police, d'organismes de réglementation partenaires et d'autres organisations sous les mots-clics #FraudChat et #FPM2022. Les Ontariens peuvent suivre @smarter_money pour savoir comment reconnaître les signes de fraude.

Le 8 mars, elle a parlé de prévention de la fraude lors d'un webinaire organisé par Elder Abuse Prevention Ontario, disponible ici.

Le 9 mars, elle a tenu une séance de discussion ouverte dans l'ensemble de la province portant sur la protection des aînés contre la fraude à l'investissement et l'exploitation financière.

Elle a publié un nouveau numéro de son populaire Bulletin aux investisseurs afin d'aider les Ontariens à éviter la fraude et à demeurer au fait des plus récentes ressources pédagogiques et alertes destinées aux investisseurs. Abonnez-vous dès maintenant.

La CVMO tient des événements virtuels dans le cadre de son programme de sensibilisation du public, qui a pour objectif de vulgariser son important mandat réglementaire. Les participants apprendront comment reconnaître les signaux d'alerte de la fraude à l'investissement et pourront poser des questions au personnel de la CVMO. Trouvez un événement.

Québec :

L'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) proposera, tout au long du mois, un éventail d'activités de sensibilisation ayant principalement trait à la fraude liée aux cryptoactifs.

Une campagne numérique menant vers une page d'accueil spécialement conçue pour mettre les investisseurs en garde contre les stratagèmes frauduleux en matière de cryptoactifs sera lancée.

Une campagne s'adressant aux jeunes investisseurs, commencée en février sur les médias sociaux, se poursuivra tout au long du mois.

Une série de webinaires sur la prévention de la fraude sera offerte.

Un bulletin consacré à la prévention de la fraude sera publié.

L'Autorité lancera tout au long de l'année de nouveaux outils novateurs de prévention de la fraude en vue d'aider les investisseurs à reconnaître les signaux d'alerte d'une fraude financière.

Nouveau-Brunswick :

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) mettra l'accent sur la sensibilisation des Néo-Brunswickois aux signaux d'alarme d'une fraude afin qu'ils soient suffisamment outillés pour résister à toute tentative éventuelle d'escroquerie. Elle lancera une campagne en ligne comportant la diffusion de messages de prévention de la fraude et de sensibilisation à ce phénomène tout au long du mois. Voici les activités prévues par la FCNB :

Une page d'accueil sur le site Web de la FCNB spécialement conçue pour présenter notamment les ressources suivantes :

Cinq vidéos montrant divers scénarios de fraude qui incitent les gens à avoir l'assurance nécessaire pour repousser les fraudeurs.



Un jeu-questionnaire en ligne pour tester les connaissances des Néo-Brunswickois sur les signaux d'alarme de la fraude et les tactiques originales qu'utilisent actuellement les fraudeurs sur les marchés financiers de la province.



Un guide pour devenir maître du repérage des fraudes.



Des liens pour vérifier la licence, le permis ou l'inscription des professionnels réglementés au Nouveau-Brunswick et découvrir comment signaler une fraude.

La FNCB offrira également la présentation virtuelle Protégez-vous des fraudeurs destinée à un public adulte partout dans la province, et communiquera sur les médias sociaux des conseils, des faits et des signaux d'alarme en matière de fraude. Suivez @FCNB.ca sur Facebook et @FCNB_ sur Twitter pour connaître les dernières nouvelles.

Nouvelle-Écosse :

La Nova Scotia Securities Commission publiera des articles de blogue et des vidéos afin d'aider les investisseurs à se prémunir contre la fraude à l'investissement. Elle mettra à jour son blogue Before You Invest tous les mercredis du mois et publiera des articles sur les signaux d'alarme, la vérification de l'inscription et les mesures à prendre lorsqu'une personne est victime d'une escroquerie, et publiera un article de son service d'application de la loi sur les risques de fraude par Internet. Trois nouvelles vidéos produites pour le Mois de la prévention de la fraude seront mises en ligne les lundis sur la chaîne YouTube de la Commission : The Top 3 Investor Threats for 2022, How to Protect Yourself from Investment Fraud et Be Aware of Non-registered Crypto Trading Platforms. Parallèlement, la Commission publiera aussi des conseils et de l'information sur la prévention de la fraude sur ses comptes Twitter et LinkedIn.

Les ACVM offrent, à l'adresse https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/, des outils et des ressources conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Les investisseurs peuvent suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM pour se tenir informés des plus récents conseils, de l'actualité et des nouveautés les concernant.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

