OTTAWA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Les pertes financières signalées au Centre antifraude du Canada (CAFC) ont connu un sommet record l'an dernier, se chiffrant à 379 millions de dollars, soit une hausse de 130 % par rapport à 2020. Les fraudeurs étant toujours bien présents, le CAFC, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence s'unissent à nouveau en mars pour organiser le Mois de la prévention de la fraude, qui en est à sa 18e édition.

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les services en ligne et les appareils connectés pour vaquer à nos activités quotidiennes. Cette tendance s'est accentuée ces deux dernières années avec la pandémie. Même si Internet peut nous être bien utile, il nous faut demeurer vigilants, car nous ne savons pas toujours avec qui nous avons affaire. De nombreux fraudeurs volent de l'argent ou des renseignements personnels en se faisant passer pour des entités de confiance. Il a donc été décidé que la campagne de prévention de cette année porterait sur l'usurpation d'identité.

Aidez-nous à sensibiliser le public en nous suivant sur les médias sociaux, en utilisant le mot‑clic #MPF2022 et en communiquant à vos proches ce que vous apprenez tout au long du mois de mars. Travaillons ensemble pour détecter, éviter et signaler la fraude!

Si vous avez été victime d'une fraude, d'une escroquerie ou de cybercriminalité, veuillez communiquer avec le service de police local. Il est aussi essentiel de signaler les incidents dont vous avez été témoin, que vous en soyez victime ou non, au CAFC. Vous pouvez le faire en accédant au système de signalement en ligne ou par téléphone, en composant le 1‑888‑495‑8501.

« La fraude a des répercussions réelles sur les particuliers, les entreprises et les organisations. Plusieurs personnes pensent que cela ne peut pas leur arriver, mais la réalité est différente, si l'on se fie aux pertes financières qui ont été signalées l'an dernier. Pendant que les policiers et leurs partenaires continuent de prévenir et de combattre les activités frauduleuses, les Canadiens doivent apprendre à se protéger et à signaler la fraude en tout temps. »

- Chris Lynam, directeur général du Centre antifraude du Canada et du Groupe national de coordination contre la cybercriminalité, GRC

« Il faut absolument faire de la sensibilisation sur la fraude commise en ligne pour protéger nos communautés. La GRC s'engage à collaborer avec ses partenaires pour aider prévenir et à détecter ce type d'infraction, dont les victimes sont bien souvent des personnes vulnérables. »

- Surint. Denis Beaudoin, directeur, Criminalité financière, GRC

« L'usurpation d'identité est de plus en plus sophistiquée. Les arnaqueurs profitent de la dépendance accrue des personnes à Internet pour faire des achats, socialiser et se divertir. En ce Mois de la prévention de la fraude, le Bureau et ses partenaires aident les Canadiens à détecter, à éviter et à signaler les escrocs qui tentent de leur voler l'argent qu'ils ont durement gagné. »

- Matthew Boswell, commissaire de la concurrence

Le CAFC estime que seulement 5 % des cas de fraude sont signalés.

D'après les signalements faits au CAFC, les fraudes ayant causé les plus grandes pertes (plus de 113 millions de dollars) en 2021 sont les placements frauduleux. Il s'agit d'une nouvelle tendance observée par le CAFC, qui a par ailleurs constaté une augmentation notable des stratagèmes d'investissement en cryptomonnaie.

Toujours d'après les signalements faits au CAFC, les cinq types de fraude les plus signalés en 2021 étaient l'extorsion, l'hameçonnage, l'escroquerie liée à la vente de marchandises, celle liée aux services et celle liée à la vente.

Tous ceux qui signalent les fraudes au CAFC aident à alimenter un répertoire national d'informations facilitant les enquêtes et soutenant les efforts de prévention et de perturbation des organismes d'application de la loi.

Le CAFC et le Groupe national de coordination contre la cybercriminalité de la GRC travaillent ensemble à l'élaboration d'un nouveau système national de signalement que les particuliers, les entreprises et d'autres organisations pourront utiliser pour signaler des incidents de fraude et de cybercriminalité aux organismes d'application de la loi. Ce système devrait être lancé officiellement en 2023-2024.

