MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la littératie financière, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») invite la population québécoise à prendre un temps d'arrêt afin d'examiner sa situation financière, plus particulièrement sous les angles de l'accessibilité à la propriété et des responsabilités que les différentes formes de logement représentent.

Les fluctuations de l'inflation et des taux d'intérêt ces derniers mois, conjuguées au renouvellement des hypothèques et aux intempéries liées aux changements climatiques, ont créé une forte pression sur le budget des ménages québécois. L'Autorité vise donc à offrir aux Québécois différents outils visant à les informer et à les accompagner lorsque vient le temps de prendre des décisions à propos de leur propriété ou de leur logement.

« L'Autorité souhaite sensibiliser la population à l'importance de s'intéresser à ses finances personnelles, de se poser des questions et de recourir à des outils pour prendre des décisions financières éclairées et basées sur de l'information neutre et objective », a indiqué Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière.

Outils et contenus pour tous

L'Autorité rend disponibles sur son site Web des outils et des contenus simples et utiles autant aux locataires qu'aux propriétaires. On y trouve une foule d'informations sur des sujets d'intérêt :

Plusieurs grilles budgétaires et calculateurs sont également disponibles.

Rôle de l'Autorité

Par ailleurs, lors de l'achat d'une propriété, un acheteur aura à utiliser les services d'un ou de plusieurs intervenants qui doivent être autorisés par l'Autorité à exercer. Par exemple :

Les courtiers hypothécaires;

Les représentants en épargne collective;

Les planificateurs financiers;

Les courtiers en assurance de dommages;

Les conseillers en sécurité financière;

Les agents d'évaluation du crédit.

Avant de faire affaire avec l'un de ces représentants, il est toujours conseillé de consulter le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer pour vérifier si l'entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire a le droit d'exercer des activités liées au conseil ou à la vente du produit financier qui vous est offert.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

