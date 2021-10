Mois de la cybersécurité : VARS réitère l'importance d'améliorer la posture en cybersécurité des organisations

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, VARS, division de Raymond Chabot Grant Thornton, rappelle aux dirigeants l'importance de se doter de solutions concrètes et d'une stratégie de cybersécurité adaptée à l'entreprise.

« La cybersécurité est une composante nécessaire à la réussite de toute organisation. Aujourd'hui, les PME n'ont guère le choix d'identifier et de protéger leurs actifs critiques à la mission et aux opérations de leur organisation afin d'implanter les contrôles essentiels pour assurer leur pérennité. Cela est indispensable afin que les PME se protègent contre les menaces de plus en plus sophistiquées et en constante évolution. Il est impératif d'avoir une visibilité en temps réel sur les menaces et sur les vulnérabilités de l'organisation pour en gérer le risque », a indiqué Guillaume Caron, président-directeur général de VARS.

Offerts et gérés par VARS à travers une solution intégrée unique et novatrice, ces contrôles technologiques indispensables sont : la surveillance des réseaux, des postes de travail, des serveurs et du dark Web; la gestion des identités et des accès privilégiés; l'échange sécuritaire de données sensibles; la sécurité des courriels et des outils collaboratifs, et; un programme de sensibilisation, incluant des simulations d'hameçonnage.

Avec la nouvelle réalité du télétravail et le contexte technologique en pleine évolution, force est de reconnaître une hausse importante des campagnes d'hameçonnage et d'attaques par des logiciels de rançon. Plus que jamais, avec la multiplication des points d'accès non sécurisés et des échanges électroniques plutôt qu'en personne, les organisations de toutes tailles doivent se protéger afin de préserver leur réputation et de rassurer leurs parties prenantes, contribuant ainsi à une saine gouvernance et à mieux assurer leur pérennité et leur croissance. Atténuer le niveau de risque en matière de sécurité de l'information est l'objectif recherché pour les PME.

Lors du salon Security Connect 2021, en juin 2021, VMware Inc. a dévoilé les résultats de la quatrième édition du Rapport sur les perspectives mondiales de sécurité. Il s'est avéré que les cybercriminels profitent de l'accélération de l'innovation et de la mobilité de la main-d'œuvre pour mener des attaques ciblées. Près de 80 % des organisations interrogées ont subi des cyberattaques en raison de l'augmentation du nombre d'employés travaillant à domicile, ce qui met en évidence les vulnérabilités des technologies et des mesures de sécurité existantes.

VARS tient ainsi à rappeler, en ce mois de sensibilisation à la cybersécurité, l'importance que toutes les entreprises se dotent d'une solution de cybersécurité personnalisé à la réalité de l'organisation. « Cette solution et l'appui d'un chef de la sécurité de l'information (CISO) externe à l'organisation sont des éléments centraux pour améliorer la posture en sécurité de l'information des PME. Prévenir en amont avec des technologies novatrices et des mécanismes de surveillance performants réduit les risques et contribue à la saine gouvernance et à l'image de marque. Cela n'est plus un choix, mais une nécessité pour toutes les organisations », a conclu M. Caron.

Pour en savoir plus sur la solution unique et intégrée de sécurité de VARS, cliquez ici.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 140 pays et comptons plus de 58 200 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

