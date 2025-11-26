Mois de l'économie sociale - Investissement Québec présente le bilan de ses interventions en Chaudière-Appalaches

La société d'État a déployé plus de 33 M$ de financement à des entreprises d'économie sociale de la région au cours des 5 dernières années

CHAUDIÈRE-APPALACHES, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion du Mois de l'économie sociale, Investissement Québec dresse le bilan de ses interventions des cinq dernières années auprès d'entreprises d'économie sociale de la Chaudière-Appalaches.

Au cours des cinq dernières années, les experts en financement d'Investissement Québec basés en Chaudière-Appalaches ont réalisé 32 interventions auprès d'entreprises en économie sociale, pour un financement de 33,1 millions de dollars visant à concrétiser des projets d'une valeur totale de 164,6 millions de dollars lorsqu'on inclut les investissements privés que notre soutien a attiré.

Pour l'ensemble des activités de la société d'État, ce sont 464 interventions financières, représentant 669 millions de dollars en financement, qui ont permis de concrétiser des projets d'une valeur de 2,5 milliards de dollars.

Une équipe spécialisée en économie sociale

Pour mieux soutenir les entreprises d'économie sociale, Investissement Québec est doté d'une communauté de pratique dédiée, regroupant les experts en financement de ces entreprises, au sein d'une direction spécialisée. Avec cette équipe, Investissement Québec entend s'assurer de maintenir et renforcer les compétences et le savoir-faire nécessaires pour accompagner efficacement l'entrepreneuriat collectif.

Citations :

« Les entreprises d'économie sociale jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique et sociale de toutes les régions du Québec. Elles représentent une richesse incontournable pour notre économie. Avec son équipe d'experts dédiée, Investissement Québec réaffirme son engagement à soutenir cette approche différente de faire et de penser l'économie, en offrant à ces entreprises l'appui nécessaire pour réaliser pleinement leur potentiel. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale, Investissement Québec

« L'économie sociale est bien plus qu'un modèle d'affaires, c'est une façon de bâtir un Québec plus solidaire et durable. Dans le contexte économique actuel, marqué par l'incertitude et les tensions géopolitiques, des modèles d'affaires plus ouverts, solidaires et démocratiques sont plus que bienvenus. Notre équipe est mobilisée pour offrir aux coopératives et aux organismes à but non lucratif un accompagnement stratégique et des solutions de financement adaptées, afin qu'elles puissent croître et contribuer à la vitalité de nos régions. »

Annie Cloutier, directrice, Financement tourisme et économie sociale

« En Chaudière-Appalaches, les entreprises d'économie sociale contribuent directement à la vitalité locale en répondant à des besoins essentiels de la communauté. Nos équipes sur le terrain sont engagées à les soutenir pour qu'elles puissent maximiser leur impact dans la région. »

Vincent Boisvert, Directeur régional principal, Est du Québec

