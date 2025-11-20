Appui aux PME de l'Outaouais - Près de 5,2 M$ pour soutenir 4 PME de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion d'une tournée régionale, la présidente-directrice générale d'Investissement Québec Bicha Ngo a annoncé des interventions financières totalisant près de 5,2 millions de dollars à 4 entreprises de la région de l'Outaouais, soit Cuisi-n-Art, Vitrerie de la Vallée, Moulin Wakefield et la Trappe à Fromage.

Ce soutien financier servira à propulser des projets de croissance pour ces 4 PME tout en contribuant à la vitalité économique de la région de l'Outaouais. Qu'il s'agisse d'achat d'équipement, de relève d'entreprise ou d'augmentation de productivité, Investissement Québec est toujours présent aux côtés des entreprises pour qu'elles concrétisent leurs ambitions : innover, gagner en productivité, exporter et croître.

Cuisi-n-Art, entreprise manufacturière œuvrant dans la conception et la fabrication d'armoires de cuisine, de vanités de salles de bain et de meubles sur mesure à grande échelle pour des projets d'envergures, obtient un appui financier totalisant 1 276 666 dollars. Ce soutien permet d'investir pour la construction d'une usine ainsi que pour moderniser les équipements de production qui sont à la fine pointe de la technologie.

Vitrerie de la Vallée, une entreprise familiale spécialisée dans l'installation, la réparation et la rénovation de produits verriers au niveau résidentiel, commercial et industriel, reçoit un prêt de 312 750 dollars afin d'acquérir de nouveaux équipements. L'ajout d'une machine CNC permettra d'augmenter la capacité de production de l'entreprise et soutenir la croissance de l'entreprise.

Moulin de Wakefield, une auberge aménagée dans un ancien moulin, située au cœur du parc de la Gatineau, reçoit un prêt de 1 000 000 de dollars afin de soutenir le transfert de l'entreprise. Cette transition assure la continuité des activités et permet de préserver un établissement emblématique de la région.

Trappe à Fromage, entreprise spécialisée dans la fabrication de fromages, reçoit un prêt de l'initiative grand V d'Investissement Québec de 2 610 000 dollars. À la suite des projets de construction réalisés au cours des dernières années, ce soutien permet d'automatiser davantage la production, d'améliorer la productivité et d'augmenter la capacité de fabrication de l'entreprise.

Citations

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui démontrent ce qu'Investissement Québec peut offrir aux entreprises qui souhaitent croître et se moderniser. Parce qu'une entreprise qui grandit, par la richesse et les emplois qu'elle crée, entraîne avec elle ses fournisseurs, les entreprises de sa région, sa communauté, et le Québec tout entier.

Au cours de la dernière année, nos interventions financières en Outaouais ont totalisé près de 450 millions de dollars. Ces résultats témoignent non seulement de la pertinence de notre mission, mais aussi de la capacité d'Investissement Québec à ajuster son offre pour mieux répondre aux défis des entreprises québécoises », a indiqué Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Investissement Québec est un partenaire financier fiable et très ouvert aux demandes que je lui ai faites au fil du temps. Je sens un réel souci de leur part à m'aider à faire grandir mon entreprise Cuisi-n-art, qui est un fleuron et une fierté dans la région. Merci pour le soutien et la panoplie de services que vous déployez pour venir en aide à nos entreprises d'ici. Vous faites clairement la différence! » mentionne Anya Baumberger, présidente de Cuisi-n-art.

« L'investissement octroyé par Investissement Québec aide Vitrerie de la Vallée à continuer d'innover et d'améliorer sa productivité, dans le contexte de défis et d'opportunités actuel. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur ce partenariat solide avec Investissement Québec! » souligne Guylain Courville, Président de Vitrerie de la Vallée.

« Investissement Québec a joué un rôle déterminant en nous aidant à financer l'acquisition du Moulin Wakefield. Ils nous ont aidés tout au long du processus et ont joué un rôle clé non seulement en termes de financement, mais aussi en tant que conseillers stratégiques.» souligne Daniel Nahon, propriétaire du Moulin de Wakefield

« Investissement Québec joue un rôle financier essentiel pour La Trappe à Fromage. Leur soutien nous permet de concrétiser nos projets de croissance et d'assurer le développement durable de notre entreprise. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire solide qui comprend nos ambitions et nous accompagne dans la réalisation de nos objectifs. » conclut Alex Joanisse, au nom l'équipe de direction de La Trappe à Fromage.

Faits saillants :

• Les interventions financières octroyées proviennent des fonds propres d'Investissement Québec, notamment via son initiative grand V. L'initiative vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance. Ayant une cible de financement de 4,5 milliards de dollars d'ici 2027, elle propose une combinaison de financement flexible et d'accompagnement technologique aux entreprises.

SOURCE Investissement Québec

Sources : Mathieu Rouy, Conseiller principal, Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 438 827-4143, Courriel : [email protected]