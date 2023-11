Mois de l'économie sociale - Appui de 730 000 $ à la Microbrasserie Les grands bois

QUÉBEC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 730 000 $ à la Microbrasserie Les grands bois, une coopérative de travail brassicole, dans le cadre d'un projet d'expansion estimé à 2 millions de dollars.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en compagnie du député de Portneuf, M. Vincent Caron, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet vise à agrandir et à réaménager le bâtiment actuel de même qu'à acquérir des équipements brassicoles afin d'augmenter la capacité de production de l'entreprise et ainsi répondre à la demande croissante pour ses produits.

Le gouvernement du Canada appuie la coopérative avec une contribution remboursable de 275 000 $ consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec lui octroie un prêt de 455 000 $ par l'entremise des fonds propres d'Investissement Québec.

Citations :

« Dans le cadre de son plan de relance économique, le gouvernement du Canada s'est donné comme priorité d'assurer la prospérité des collectivités. En ce Mois de l'économie sociale, nous sommes fiers de souligner l'importance des entreprises telles que la Microbrasserie Les grands bois, dont les retombées rejaillissent sur toute la communauté. DEC appuie les entreprises d'ici dans leurs efforts de croissance, et l'expansion de la microbrasserie en est la preuve. Cette initiative est une excellente nouvelle pour la vitalité économique de Saint-Casimir et pour toute la région. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« En ce Mois de l'économie sociale, je tiens à souligner l'apport important des coopératives à l'essor socioéconomique du Québec. Elles ont à cœur le bien-être des collectivités et des travailleurs, en plus de contribuer directement au dynamisme de leur milieu. La Microbrasserie Les grands bois démontre bien les retombées que peuvent avoir les entreprises sociales dans nos communautés. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'équipe de la Microbrasserie Les grands bois travaille avec soin à offrir des produits d'une qualité exceptionnelle. La salle de spectacle qu'elle abrite dans l'ancien cinéma de la région lui permet aussi de promouvoir les arts de la scène dans une ambiance festive et conviviale, au bonheur de la population de Portneuf, qui profite ainsi de la double mission de la coopérative. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Les coopératives et les autres entreprises d'économie sociale jouent un rôle considérable dans leurs communautés, et Investissement Québec est fier de s'inscrire comme partenaire de leurs projets de croissance. Par cette acquisition d'équipements, la Microbrasserie Les grands bois se donne les moyens de poursuivre sa mission, tout en répondant à la demande croissante pour ses produits. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2016, la Microbrasserie Les grands bois offre une gamme diversifiée de bières artisanales produites avec des ingrédients de première qualité.

Elle accueille aussi en ses murs le Théâtre Des grands bois, la plus grande salle de spectacle affiliée à une microbrasserie au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain. Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions.

