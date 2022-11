Mois de l'économie sociale 2022 : Donner du sens à ses choix

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute le Mois de l'économie sociale, une initiative visant à promouvoir ce modèle économique alternatif et centré sur l'humain. Cette année, le Chantier de l'économie sociale ainsi que les 22 Pôles d'économie sociale actifs dans toutes les régions du Québec s'unissent pour démontrer que les entreprises collectives ont le pouvoir de donner du sens, et cela, au quotidien.

« De plus en plus de gens souhaitent avoir un impact positif sur la société, revoir le modèle actuel et modifier leur façon de consommer, explique Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale. L'économie sociale représente une avenue à privilégier pour ceux et celles qui désirent faire partie du changement. Que ce soit en optant pour un emploi en économie sociale, en appuyant les entreprises collectives ou en s'impliquant sur leur conseil d'administration, en y achetant leurs produits ou leurs services, on met l'humain au cœur de nos décisions. En priorisant l'économie sociale, on donne du sens à ses choix, on donne vie à une économie plus juste et on transforme des milieux de vie. L'argent devient au service des gens, de la communauté! »

Choisir un modèle économique porteur de sens pour la communauté

Un vent de changement souffle sur le Québec alors que l'économie sociale continue de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on dénombre 11 200 entreprises collectives dans la province, employant environ 220 000 personnes et impliquant 90 000 administrateurs bénévoles dont 1/2 sont des femmes et 1/5 sont des jeunes de moins de 35 ans. À lui seul, l'entrepreneuriat collectif représente un chiffre d'affaires cumulé de 47,8 milliards de dollars. Sans aucun doute, de plus en plus de gens souhaitent faire la différence en choisissant l'économie sociale.

Or, ce mouvement continuera de grandir si les Québécois décident de privilégier l'économie sociale au quotidien. Le Chantier souhaite donc profiter de cette nouvelle édition du Mois de l'économie sociale pour rappeler qu'on peut aussi collectivement miser sur l'entrepreneuriat collectif que ce soit pour nos emplois, mais aussi pour nos entreprises. Fort des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité, l'entrepreneuriat collectif bénéficie autant à l'employeur qu'à l'employé. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, faire le choix de l'économie sociale peut s'avérer gagnant et attrayant pour des employés. En effet, les entreprises collectives détiennent, en moyenne, une meilleure rétention du personnel et demeurent en activité plus longtemps.

En apprendre plus grâce à des activités offertes partout au Québec

Durant tout le Mois de l'économie sociale, les Pôles d'économie sociale de partout à travers le Québec offriront une panoplie d'activités pour sensibiliser et promouvoir l'économie sociale. Les individus œuvrant en économie sociale ou qui ont de l'intérêt envers l'entrepreneuriat collectif auront l'occasion d'en apprendre plus grâce à une riche programmation : panels, midis-conférences, ateliers, webinaires et 5 à 7 seront au rendez-vous!

Pour connaître les activités à venir par région, trouvez le Pôle d'économie sociale près de chez vous au www.mois-es.com ou consultez la page Facebook du Mois de l'économie sociale. Suivez et participez à la discussion sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #JeDonneDuSens et #DonnerDuSens.

Le Mois de l'économie sociale est soutenu par de nombreux partenaires. Cette année, nous tenons par ailleurs à souligner la contribution financière des outils financiers du Chantier, le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) et la Fiducie du Chantier de l'économie sociale.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives, mutuelles et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

À propos des Pôles d'économie sociale

Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d'économie sociale sont entièrement dédiés au développement de l'économie sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés sur les questions de l'économie sociale au plan régional. Ils favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité et la diversification économique de leur territoire.

