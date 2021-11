Mois de l'Économie sociale 2021 - Pour donner du sens à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à nos achats et à notre implication

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est donné le coup d'envoi du Mois de l'économie sociale. Pour l'occasion, le Chantier de l'économie sociale ainsi que les 22 Pôles d'économie sociale du Québec souhaitent rappeler que choisir l'économie sociale, c'est donner du sens à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à nos achats et à notre implication.

« Alors que le Mois de l'économie sociale s'amorce, nous souhaitons rappeler aux citoyens de partout au Québec qu'ils peuvent eux aussi avoir un impact positif sur la société en privilégiant l'économie sociale, souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale. En faisant le choix d'appuyer l'économie sociale, que ce soit en travaillant, en créant, en s'impliquant en tant que bénévole ou administrateur ou en achetant d'une entreprise collective, chaque Québécois a le potentiel de faire grandir un modèle qui met l'humain au cœur de ses décisions, plutôt que le profit à tout prix. Si nous voulons changer le monde, l'économie doit aussi changer ».

Pour donner du sens à l'emploi et à l'entrepreneuriat

L'économie sociale a le vent dans les voiles au Québec alors que l'on compte environ 11 200 entreprises collectives, qui cumulent ensemble un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars et emploient près de 220 000 personnes et impliquent 90 000 administrateurs bénévoles. Ce mouvement continuera de grandir si les Québécois décident de miser sur l'entrepreneuriat collectif pour leur emploi, mais aussi pour leur entreprise. Modèle avantageux autant pour l'employeur que l'entrepreneur, l'économie sociale remet les valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité au cœur de son fonctionnement. De plus, les entreprises collectives détiennent, en moyenne, une meilleure rétention du personnel et demeurent en activité plus longtemps. Choisir l'économie sociale, c'est donc donner du sens au milieu du travail.

Pour donner du sens à ses achats et à son implication

Avec cette nouvelle édition du Mois de l'économie sociale, le Chantier souhaite également inviter les citoyens du Québec à consommer auprès d'une entreprise pour donner du sens, autant économiquement que socialement. Acheter d'une entreprise d'économie sociale, c'est investir dans une organisation qui redonne à sa communauté et c'est aussi « acheter » une mission sociale. Par leur façon de consommer, les Québécois ont l'occasion d'avoir un impact positif sur leurs collectivités. De la même façon, s'impliquer auprès des entreprises d'économie sociale permet de promouvoir un modèle d'affaires qui mise sur l'humain. De nombreuses organisations d'entrepreneuriat collectif comptent sur le soutien de nombreux bénévoles pour réaliser leurs activités. S'impliquer dans une entreprise d'économie sociale, c'est donc aussi donner du sens à son temps en participant à un projet de société bénéfique pour le milieu de vie.

Des activités offertes à travers la province

Durant tout le Mois de l'économie sociale, les Pôles d'économie sociale de partout au Québec proposeront une panoplie d'activités pour sensibiliser et promouvoir l'économie sociale. Les individus œuvrant en économie sociale ou qui ont de l'intérêt envers l'entrepreneuriat collectif auront l'occasion d'en apprendre plus grâce à une riche programmation : panels, midis-conférences, ateliers, webinaires et 5 à 7 seront au rendez-vous!

Pour connaître les activités à venir dans une région, trouvez un Pôle d'économie sociale au www.mois-es.com ou consultez la page Facebook du Mois de l'économie sociale. Suivez et participez à la discussion en utilisant les mots-clics #JeDonneDuSens et #DonneDuSens sur les médias sociaux.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives, mutuelles et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

À propos des Pôles d'économie sociale

Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d'économie sociale sont entièrement dédiés au développement de l'économie sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés sur les questions de l'économie sociale au plan régional. Ils favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité et la diversification économique de leur territoire.

SOURCE Chantier de l'économie sociale

Renseignements: Marie-Pier Kenney, Morin Relations Publiques, [email protected], (514) 757-8619

