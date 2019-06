Moins de 250 000 chômeurs au Québec en 2018

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2018. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Le nombre de chômeurs a diminué dans les principaux groupes d'âge, à l'exception de celui des 55 ans et plus

Le nombre de chômeurs est en baisse dans tous les groupes d'âge, à l'exception de celui des 55 ans et plus qui est passé de 31 000 chômeurs en 1998 à 52 000 en 2018. Ce résultat reflète notamment l'augmentation du taux d'activité au sein de ce groupe d'âge, qui est passé de 22,0 % à 34,5 % au cours des 20 dernières années.

Sur la même période, le nombre de chômeurs recule de près de 40 000 chez les personnes de 15 à 24 ans et de 25 à 34 ans, et d'environ 54 000 chez celles de 35 à 44 ans. De fait, la composition du groupe des chômeurs a changé au cours de ces 20 années. En 1998, moins d'une personne au chômage sur 10 (8,3 %) était âgée de 55 ans ou plus. En 2018, c'est une personne sur 5 (20,9 %).

La proportion de chômeurs à la recherche d'un travail à temps plein a diminué

En 2018, la majorité des chômeurs (159 000) cherchent un travail à temps plein, alors qu'on en compte 63 000 qui cherchent un emploi à temps partiel. De 1998 à 2018, seul le nombre de chômeurs cherchant un emploi à temps plein a diminué. En conséquence, la part de chômeurs cherchant un travail à temps plein est passée de 84,1 % en 1998 à 71,7 % en 2018.

La diminution du nombre de chômeurs s'observe principalement chez les personnes nées au Canada

Le nombre de chômeurs parmi les personnes nées au Canada est passé de 263 100 en 2006 à 183 000 en 2018. Le nombre de personnes immigrantes au chômage est resté à peu près inchangé sur cette période, soit environ 65 000. Cependant, la part dans l'emploi de ce groupe est passée de 11,8 % à 18,2 % de 2006 à 2018.

La durée moyenne du chômage retrouve celle de 2009, descendant sous la barre des 20 semaines.

La durée moyenne du chômage s'établit à 19 semaines en 2018, tout comme en 2009. En 1998, elle s'élevait à 31 semaines. Par ailleurs, près des deux tiers des chômeurs ont été au chômage pendant moins de trois mois en 2018, alors qu'en 1998 c'était environ la moitié des chômeurs.

