Les équipes B2C du cycle de vie et GRC peuvent désormais concevoir des agents marketing qui fonctionnent sur leurs propres données, à l'intérieur de leurs propres balises, et se coordonnent avec des systèmes d'IA externes comme Claude et ChatGPT grâce à un serveur ouvert de protocole de contexte de modèle (MCP).

SAN FRANCISCO, 4 juin 2026 /CNW/ - MoEngage, la plateforme agentique d'engagement client utilisée par plus de 1 350 marques grand public, lance aujourd'hui Merlin AI Custom Agents. Les marketeurs du cycle de vie et les équipes GRC peuvent maintenant créer leurs propres agents de flux de travail en plus des données et des outils MoEngage, définir les règles dans lesquelles chaque agent s'exécute et surveiller chaque étape franchie par l'agent. MoEngage ouvre également la pile d'IA d'entreprise au moyen d'un serveur MCP, afin que les clients puissent utiliser des outils d'IA comme Claude ou ChatGPT pour accéder aux données et aux outils MoEngage ou pour créer des agents externes utilisant le connecteur MoEngage.

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Aujourd'hui, la plupart des IA agentiques dans le marketing fonctionnent comme une boîte noire. Le marketeur saisit une invite, le système retourne une sortie, et ce qui s'est passé entre les deux reste caché. Pour un directeur du marketing qui gère des centaines de millions de points de contact avec les clients par courriel, en mode push, dans l'application et par message texte, cette opacité n'est pas un élément déclencheur. Merlin est construit différemment. Chaque agent d'IA Merlin montre son travail. Les spécialistes du marketing voient les données qu'il a extraites, les décisions qu'il a prises, les canaux qu'il a touchés et le contenu qu'il a envoyé. Ils établissent les audiences, les canaux, les règles de contenu et les limites budgétaires avant que l'agent ne s'exécute. Certaines équipes veulent un pilote automatique complet. D'autres veulent garder la main et examinent chaque action avant l'exécution. Le même agent fonctionne dans les deux sens.

« Les marketeurs nous disent depuis deux ans qu'ils ne veulent pas d'IA qui fait juste le travail. Ils veulent une IA dont ils peuvent voir l'intérieur, avec laquelle établir des règles et qu'ils peuvent arrêter quand ils en ont besoin. Merlin est construit autour de ces attentes. La raison pour laquelle les équipes peuvent laisser nos agents exécuter 24/7 et mener des expériences à un rythme impossible de tenir manuellement, c'est que les agents ne font que ce que les balises du marketeur permettent. La visibilité et le contrôle sont ce qui rend l'autonomie sécuritaire. Les équipes de SoundCloud, Loblaws, Swiggy, Domino's et des dizaines d'autres marques grand public ont façonné ce que nous avons élaboré », déclare Raviteja Dodda, cofondateur et CEO de MoEngage.

Aujourd'hui, la plupart des technologies de l'IA sont conçues pour un seul public : un spécialiste du marketing humain qui tape dans une boîte de clavardage. MoEngage travaille à la fois pour le marketeur et les agents d'IA qui fonctionnent déjà à l'intérieur de l'entreprise. Grâce au serveur MCP et aux API pouvant être appelées par un agent, les agents MoEngage transmettent le contexte vers des systèmes externes et prennent des directives à cet égard. Pour les entreprises qui normalisent sur une plateforme, la pile existante reste en place plutôt que d'être remplacée.

Nouveautés

Agents personnalisés dans Merlin AI. Créez des agents qui fonctionnent en continu sur vos flux de travail. Chaque agent personnalisé utilise les données MoEngage, utilise les outils MoEngage et fonctionne à l'intérieur des règles définies par un marketeur. Un registre complet des activités indique toutes les décisions qu'il prend. Cas d'utilisation des clients : les agents dont l'AQ fait l'objet d'une campagne avant leur publication, les agents qui transforment un dossier créatif en un parcours prêt à être examiné et les agents qui produisent des rapports d'analyse sans que personne n'ouvre de tableau de bord.

Nouveaux agents Merlin AI. Trois ajouts à la suite d'agents déjà dans Studio :

In-App Template Generator. Décrivez le message dans l'application que vous voulez. Merlin renvoie le modèle d'application avec un code réactif et la logique d'interaction terminée.

Décrivez le message dans l'application que vous voulez. Merlin renvoie le modèle d'application avec un code réactif et la logique d'interaction terminée. Flows Assist. Saisissez l'objectif d'un parcours. Merlin renvoie une toile à plusieurs étapes avec des déclencheurs, des chemins et des étapes de canal câblés. Le marketeur examine, modifie et expédie.

Saisissez l'objectif d'un parcours. Merlin renvoie une toile à plusieurs étapes avec des déclencheurs, des chemins et des étapes de canal câblés. Le marketeur examine, modifie et expédie. Campaign Insights Agent. Posez des questions sur vos campagnes dans un langage simple. L'agent fait ressortir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut changer ensuite.

MoEngage MCP Connector. Connectez MoEngage à des systèmes d'IA externes comme Claude et ChatGPT au moyen du protocole de contexte du modèle. Vos propres agents lisent le contexte MoEngage, coordonnent avec les agents Merlin et agissent sur votre pile sans travail d'intégration personnalisé.

Retrouvez les agents d'IA de Merlin ici.

Découvrez Merlin AI Custom Agents au Salesforce Connections

MoEngage sera présent au Salesforce Connections les 3 et 4 juin à Chicago. Les équipes participant à l'événement pourront voir Merlin AI Custom Agents et le MCP Connector en action au kiosque 302. Passez nous voir pour découvrir comment la plateforme peut s'adapter à votre pile.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme agentique d'engagement client reconnue par plus de 1 350 marques grand public mondiales, dont Flipkart, Domino's, Loblaws, Kayak, Soundcloud et Deutsche Telekom. La plateforme combine une analyse approfondie des clients, des flux de travail marketing agentiques grâce à ses Merlin AI Agents et une orchestration omnicanale, aidant les équipes marketing et de produits à offrir des expériences personnelles à toute échelle. Basé à San Francisco, MoEngage possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour en savoir plus, visitez moengage.com.

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SOURCE MoEngage

Relations avec les médias : Rohit Nair, vice-président principal, marketing, MoEngage, [email protected]