Le tour de table, mené par ChrysCapital et Dragon Funds, souligne l'élan mondial de MoEngage alors que les entreprises vont au-delà des clouds marketing existants pour adopter la plateforme d'engagement client alimentée par les insights de MoEngage pour les équipes marketing et produit.

SAN FRANCISCO, 18 décembre 2025 /CNW/ - MoEngage, la plateforme d'engagement client des marques grand public, a annoncé avoir levé 180 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son tour de financement de série F. Cela fait suite aux 100 millions de dollars levés en novembre 2025, portant le total de la série F à 280 millions de dollars. Le dernier investissement a été mené par les nouveaux investisseurs ChrysCapital et Dragon Funds, aux côtés de Schroders Capital, avec la participation continue des investisseurs actuels TR Capital et B Capital.

Les capitaux serviront à accélérer l'innovation de la suite Merlin AI , à développer les équipes de mise en marché en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et à explorer des acquisitions stratégiques qui étendent les capacités de la plateforme ou accélèrent l'expansion à l'échelle mondiale. Parallèlement à ces investissements de croissance, MoEngage a finalisé sa deuxième offre publique d'achat réservée aux employés, d'une valeur totale d'environ 15 millions de dollars, qui profite à 259 employés actuels et anciens dans leur parcours de création de richesse. Le tour de financement comprenait certaines transactions secondaires pour les investisseurs initiaux, à savoir Eight Roads Ventures, Helion Venture Partners, Z47 et Ventureast.

« Chez MoEngage, nous croyons que notre succès résulte d'un effort collectif, fondé sur une culture d'appropriation et d'innovation. Il est essentiel que nous reconnaissions les personnes qui nous ont permis d'en arriver à ce stade », a déclaré Raviteja Dodda, chef de la direction et cofondateur de MoEngage. « Ce programme de liquidité reflète cet engagement en veillant à ce que les bâtisseurs de MoEngage, nos employés et les investisseurs initiaux aient la possibilité de profiter directement des succès que nous obtenons ensemble. Nous sommes reconnaissants du partenariat entre ChrysCapital, Dragon Funds, Schroders Capital, TR Capital et B Capital alors que nous continuons à étendre nos activités à l'échelle mondiale. »

S'appuyant sur son leadership en tant que plateforme d'engagement client pour les spécialistes du marketing, MoEngage renforce sa suite pour les équipes produit avec MoEngage Analytics et MoEngage Inform . Comme l'engagement client moderne n'est pas uniquement motivé par le marketing, les équipes responsables des produits et du marketing doivent utiliser des données partagées pour s'assurer que l'expérience client est connectée et non fragmentée.

MoEngage Inform simplifie les messages transactionnels critiques, tels que les mots de passe à usage unique, les mises à jour de compte et de service, via une API unique pour tous les canaux de messagerie et prestataires de livraison, assurant ainsi une fiabilité distincte des campagnes de marketing. Parallèlement, les capacités améliorées d'analyse de produits de MoEngage Analytics comblent l'écart entre l'analyse des données et l'action. En unifiant les données comportementales à un engagement immédiat, MoEngage permet aux gestionnaires de produits de découvrir le « pourquoi » derrière le comportement des utilisateurs et de déclencher instantanément des expériences qui favorisent la rétention et la valeur vie client.

« L'engagement client n'a jamais appartenu à une seule équipe. Les clients vivent de nombreux moments, et chacun de ces moments devrait être connecté et offrir du soutien », ajoute M. Dodda. « Lorsque les produits, l'ingénierie et le marketing fonctionnent à partir des mêmes données et outils, ils peuvent se montrer plus naturellement pour leurs publics. C'est l'expérience que nous voulons aider les entreprises à offrir afin qu'elles puissent faire croître leurs marques. »

« Chez Zeta, nous construisons la pile bancaire moderne pour les principales institutions financières mondiales. En tant qu'entreprise axée sur les données, nous nous appuyons sur des connaissances approfondies des clients pour orienter notre stratégie produit », a déclaré Bhavin Turakhia, cofondateur et chef de la direction de Zeta. « MoEngage Analytics nous a aidés à optimiser des parcours critiques comme l'intégration, l'activation et la vente croisée, tandis que ses capacités de messagerie nous permettent d'inciter instantanément les clients. Combler efficacement l'écart entre l'analyse et la mise en œuvre. En tant qu'utilisateur du produit, je suis impressionné par l'innovation constante. De plus, MoEngage Inform est devenu essentiel pour alimenter nos communications essentielles, fournissant des mises à jour de comptes et de transactions avec une grande fiabilité et rapidité. »

« MoEngage Inform est devenu un élément central de la façon dont nous gérons notre expérience de commerce électronique chez Loblaw dans l'ensemble de nos secteurs d'activité », a déclaré Charu Pujari, vice-président principal en charge de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie chez Loblaw Digital. « La solution tient les clients au courant de leurs commandes à livrer et à emporter avec la rapidité et la fiabilité auxquelles ils s'attendent, ce qui a fait une différence significative dans leur engagement et leur confiance tout au long du processus. »

Rishabh Iyer, vice-président de ChrysCapital, a déclaré : « ChrysCapital est heureuse de s'associer à MoEngage pour sa prochaine phase de croissance axée sur l'intelligence artificielle. Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie visant à soutenir les plateformes technologiques, construites en Inde pour les entreprises mondiales, en tirant parti des talents de haut niveau, de l'efficacité du capital et d'une compréhension approfondie des besoins des entreprises. Nous sommes impressionnés par le modèle opérationnel discipliné de MoEngage, par son exécution soutenue aux États-Unis et ses vastes capacités en matière de produits. Nous sommes impatients d'aider l'équipe à devenir la plus importante plateforme technologique au monde pour le marketing. »

Ridhi Chaudhary, directrice des technologies de l'information chez Dragon Funds, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à MoEngage, impressionnés par sa solide gestion, son innovation produit continue et sa croissance durable. Nous pensons que les produits et capacités d'IA de classe mondiale de MoEngage lui permettent de se positionner en tête dans la catégorie des technologies marketing. » Aakash Tulsani, directeur général de Dragon Funds, a ajouté : « MoEngage innove en utilisant l'IA sur les données propriétaires, faisant de sa plateforme un outil incontournable pour les spécialistes du marketing. C'est un privilège de s'associer à nouveau à MoEngage, ayant déjà investi. »

Avendus Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de la société et de ses actionnaires.

À propos de MoEngage

Basée à Bangalore et San Francisco, MoEngage est une plateforme d'engagement client fondée sur des renseignements, à laquelle font confiance plus de 1 350 marques de consommation mondiales, dont SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom et Travelodge. MoEngage donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits des renseignements sur le comportement des clients, ce qui leur permet d'agir en fonction de ces renseignements et d'interagir avec les clients sur le Web, les appareils mobiles, la messagerie par courriel, les réseaux sociaux et les canaux de messagerie. Des marques grand public dans 75 pays utilisent MoEngage pour offrir des expériences numériques à plus de 2 milliards de consommateurs chaque mois.

Pour en savoir plus, visitez www.moengage.com.

À propos de ChrysCapital

Fondée en 1999, ChrysCapital est l'une des sociétés d'investissement les plus importantes et les mieux établies en Inde. La société a levé 8,5 milliards de dollars dans 10 fonds de capital-investissement, un fonds de continuation et un fonds de marchés publics, et a investi dans plus de 110 entreprises par l'entremise de ses fonds PE dans des secteurs qui tirent parti des connaissances et de l'avantage de coût de l'Inde pour bâtir des entreprises de classe mondiale. Dans le secteur des technologies, ChrysCapital a soutenu des entreprises telles que Mphasis, HCL Technologies, Infosys, LiquidHub, Cyient, LTI, KPIT, Infogain et GeBBS Healthcare.

À propos de Dragon Funds

Lancée en 2023, Dragon Funds est une plateforme d'investissement en actions qui investit à l'échelle mondiale dans des technologies en phase de croissance et des entreprises soutenues par la technologie. Dragon Funds est soutenu par MUFG et s'appuie sur son vaste réseau pour accélérer la croissance des revenus de ses sociétés de portefeuille.

