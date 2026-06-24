MoEngage fait l'acquisition d'Aampe pour apporter les agents décisionnels 1:1 aux équipes marketing B2C

L'acquisition intègre nativement le moteur d'apprentissage par renforcement d'Aampe dans MoEngage, créant la première plateforme d'engagement où les agents de flux des marketeurs et les agents décisionnels agissant pour chaque utilisateur fonctionnent à partir d'un système unique et unifié pour une véritable personnalisation 1:1 à l'échelle.

SAN FRANCISCO, 24 juin 2026 /CNW/ - MoEngage, la plateforme d'engagement client reconnue par plus de 1 350 marques grand public, annonce l'acquisition d'Aampe, une entreprise d'infrastructure d'IA agentique basée à San Francisco qui fournit un agent d'IA autonome dédié à chaque client d'une marque. Chaque agent décide quoi dire, quand le dire, à quelle fréquence et sur quel canal, en composant le bon message pour cette personne en particulier et tirant des leçons de chaque résultat. Les marketeurs définissent le contenu, les objectifs et les balises ; les agents s'occupent du reste, en toute transparence dans chaque décision prise. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

La plupart des efforts de personnalisation buttent sur le même obstacle : au fur et à mesure que les demandes augmentent, il en va de même pour les segments à maintenir, les parcours à construire, les tests A/B à effectuer et le nombre d'employés requis pour gérer le tout. La plupart des outils décisionnels aggravent le problème. Chaque nouvelle initiative démarre de zéro, les apprentissages ne sont pas reportés et les équipes reconstruisent le contexte chaque fois qu'elles lancent quelque chose de nouveau.

« Chaque marketeur veut intervenir au bon moment, avec le bon message, pour chaque utilisateur individuel. Ce n'est pas l'ambition qui fait défaut, c'est l'infrastructure. Aampe a construit quelque chose que le reste du marché n'a pas réussi à faire : un système qui optimise le contenu, le calendrier, le canal et la fréquence ensemble, de façon continue, au niveau individuel », déclare Raviteja Dodda, cofondateur et chef de la direction de MoEngage.

« Mais ce qui m'a convaincu, c'est l'équipe qui est derrière. Paul, Schaun, Sami et l'équipe d'Aampe ont apporté une rare combinaison de profondeur de recherche et de rigueur de production à l'un des problèmes les plus difficiles du marketing. Ensemble, nous allons définir la prochaine ère du marketing agentique, et nous sommes ravis qu'ils la construisent avec nous. »

MoEngage + Aampe : une plateforme unifiée pour le marketing agentique et la prise de décisions

L'acquisition complète la vision de MoEngage d'une plateforme agentique d'engagement client. Les agents Merlin AI de MoEngage permettent aux marketeurs de créer du contenu, des campagnes de lancement, des parcours de conception et des aperçus de surface avec beaucoup plus d'efficacité - des capacités que les marques comme Soundcloud, Swiggy et Loblaws utilisent déjà, tandis que le récent lancement de Merlin AI Custom Agents pousse plus loin ce processus en s'appropriant des flux de travail marketing de bout en bout plutôt que de participer à des tâches isolées.

Aampe complète l'architecture avec la couche de prise de décision : prise de décisions autonomes et individuelles alimentée par une taxonomie sémantique qui permet le transfert de l'apprentissage entre les campagnes.

« Nous avons construit Aampe avec une conviction : un agent par utilisateur et non un modèle par segment. Un agent individuel construit un modèle persistant et composé de chaque individu -- son rythme, ses préférences de contenu, ce qui le pousse réellement à agir. Et parce qu'il apprend sur les significations plutôt que sur des messages spécifiques, tout ce qu'il sait est disponible pour l'interaction suivante ; il ne repart jamais de zéro. MoEngage nous donne l'infrastructure, la profondeur des canaux et les relations avec les clients pour faire de cette marque la valeur par défaut, et non l'exception. » -- Paul Meinshausen, cofondateur et chef de la direction, Aampe

Avec cette acquisition, l'équipe fondatrice d'Aampe - Paul Meinshausen, Schaun Wheeler et Sami Abboud se joindra à MoEngage pour diriger les agents décisionnels. Les clients actuels d'Aampe continueront d'être servis sans interruption et bénéficieront des ressources supplémentaires d'ingénierie, de science des données et de soutien à la clientèle qui accompagnent la participation à MoEngage.

Déjà éprouvés à grande échelle

Les agents d'Aampe sont en production dans les grandes marques de consommation, y compris ZenBusiness, Taxfix, Grab et Swiggy. À grande échelle, la plateforme exploite des centaines de millions d'agents d'IA dédiés et traite plus de 200 milliards de décisions chaque semaine.

Taxfix, la principale plateforme européenne d'IA pour la gestion fiscale numérique, a déployé une infrastructure agentique, fournissant un agent d'IA par utilisateur au lieu de s'appuyer sur des segments et des flux statiques.

« Nous avons exécuté Aampe en le comparant directement à un système CRM fondé sur des règles que nous avions peaufiné pendant quatre ans. Aampe l'a battu de 50 %, a réalisé une hausse de revenus de 40 % et a atteint le seuil de rentabilité en trente jours. Lorsque j'ai comparé le coût d'exécution d'Aampe à ce que nous dépensons en publicité pour générer le même comportement de clients existants, Aampe était 120 à 150 fois plus efficace. », explique Alex Beresford, directeur de la croissance, Taxfix

Swiggy, la principale plateforme de livraison de nourriture en Inde avec plus de 25 millions d'utilisateurs par mois, utilise à la fois MoEngage et Aampe dans sa pile d'engagement client.

« Chez Swiggy, la personnalisation à l'échelle n'est pas un plus, c'est la façon dont nous fidélisons des millions d'utilisateurs au quotidien. MoEngage a été au cœur de cette infrastructure, et Aampe nous a montré comment nous pouvons transmettre des messages très pertinents à nos clients en explorant des milliers d'options et en les adaptant à leurs préférences spécifiques. En répondant à leurs goûts et attentes spécifiques, Swiggy est devenu la destination préférée de nos clients. Nous prévoyons que cette acquisition améliorera encore notre façon de servir nos clients et nous aidera à garder une longueur d'avance. » déclare Niranjan Sane, AVP Growth, Swiggy

Ce que cela signifie pour les marques aujourd'hui

L'acquisition concrétise ce que MoEngage appelle une approche « Start Anywhere ». Les marques B2C peuvent intégrer les agents individuels d'Aampe sur leur plateforme existante d'engagement client ou d'automatisation du marketing sans aucune interruption. Les clients de MoEngage obtiennent Aampe de façon native, sans rien changer. Quoi qu'il en soit, la prise de décisions agentique au niveau individuel devient accessible à toutes les marques.

Les laboratoires d'IA des deux entreprises partagent aujourd'hui le même objectif : bâtir la prochaine génération de marketing agentique - en donnant à l'équipe de recherche d'Aampe un contexte d'échelle de production pour la clientèle mondiale de MoEngage afin d'amplifier ce qui fonctionne déjà.

À propos d'Aampe

Aampe a été créé en 2020 et a son siège social à San Francisco, avec une équipe entièrement distribuée dans 14 pays. L'entreprise a été fondée par le trio de scientifiques Paul Meinshausen (CEO), Schaun Wheeler (scientifique en chef) et Sami Abboud (directeur de la technologie). L'infrastructure d'apprentissage renforcée d'Aampe, qui intègre les algorithmes Thompson Sampling et Multi-Armed Bandit, avec inférence causale au niveau de l'utilisateur individuel, est en production dans les grandes marques de consommation dans les domaines de la fintech, de la livraison de nourriture, des voyages, des médias et du commerce électronique à l'échelle mondiale, pour les aider à renforcer leur personnalisation. Pour en savoir plus, visitez aampe.com

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme agentique d'engagement client reconnue par plus de 1 350 marques grand public mondiales, dont Flipkart, Domino's, Loblaws, Kayak, Soundcloud et Deutsche Telekom. La plateforme combine une analyse approfondie des clients, des flux de travail marketing agentiques par l'entremise de ses agents Merlin AI et une orchestration omnicanale sur les messages et les surfaces, pour aider les équipes de marketing et de produits à offrir des expériences personnelles, quelle que soit l'échelle. MoEngage exerce ses activités à l'échelle mondiale et compte 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour en savoir plus, visitez moengage.com.

SOURCE MoEngage

CONTACT : Shana Haynie, responsable du contenu, [email protected]