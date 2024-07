Modifications réglementaires - Région de la Capitale-Nationale - Pêche au saumon atlantique - Réduction du contingent quotidien de saumons remis à l'eau et de petits saumons pris et gardés pour la saison 2024

QUÉBEC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - En raison des montaisons de saumon atlantique largement en deçà de la moyenne dans la plupart des rivières de la région, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche de modifications réglementaires concernant la pêche au saumon dans les rivières de la région de la Capitale-Nationale qui entreront en vigueur le 25 juillet 2024. Ces mesures ont pour objectif de favoriser la pérennité de ces populations de saumons.

D'une part, le contingent quotidien de saumons capturés et remis à l'eau passe de trois à deux. D'autre part, le contingent quotidien de petits saumons pris et gardés est aussi revu à la baisse pour plusieurs rivières, le tout en fonction de la précarité de la population dans chacune. Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées au contingent quotidien permis de petits saumons pris et gardés pour les rivières de la région, dans les secteurs où la pêche au saumon atlantique est permise. Aucune modification n'est apportée au contingent quotidien permis de petits saumons pris et gardés s'appliquant aux rivières de la région qui ne sont pas mentionnées dans le tableau.

Rivière Contingent quotidien actuel de

petits saumons pris et gardés Nouveau contingent quotidien de

petits saumons pris et gardés Montmorency (entre le

pied de la chute

Montmorency et l'emprise

nord de la route 138) 1 0 Du Gouffre 1 0 Malbaie 1 0

Ces mesures seront en vigueur jusqu'à la fin de la saison. La situation sera réévaluée pour 2025. Le Ministère tient à rappeler l'obligation, pour les adeptes de la pêche récréative, de respecter la réglementation s'appliquant à chacune des rivières. Toutes les modalités par rivière sont publiées sur la page Web gouvernementale.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs