Modifications réglementaires - Pêche au saumon atlantique - Remise à l'eau de tous les saumons capturés dans le sud du Québec pour la saison 2024

QUÉBEC, le 2 août 2024 /CNW/ - En raison des nouvelles données disponibles et de l'évolution de la situation, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce d'autres modifications réglementaires concernant la pêche au saumon dans les rivières de la Moyenne-Côte-Nord, de l'île d'Anticosti, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, où il était encore permis de prendre et de garder un petit saumon par jour par pêcheur. Celles-ci entreront en vigueur dès le 5 août prochain.

Dans les rivières concernées, il sera obligatoire de remettre à l'eau tous les saumons capturés à la pêche sportive. Le contingent maximal de deux remises à l'eau autorisées par jour depuis le 25 juillet (qui était de trois auparavant) continuera de s'appliquer. Ces modalités s'ajoutent donc à celles mises en place depuis le début de la saison de pêche au saumon. L'objectif de ces mesures demeure de favoriser la pérennité des populations de saumons.

Voici la liste des rivières en question :

Région Rivières (y compris leurs tributaires et certains lacs) Bas-Saint-Laurent Patapédia Matapédia Rimouski Matane Mitis Côte-Nord Moisie Saint-Jean Mingan Corneille Piashti Watshishou Petite rivière Watshishou Nabisipi Aguanus Natashquan Kegaska Aux Saumons Jupiter De la Chaloupe Gaspésie Cascapédia Bonaventure Grande Rivière Saint-Jean York Dartmouth Madeleine Sainte-Anne Cap-Chat Restigouche

Les modalités de pêche demeurent les mêmes dans le Nord-du-Québec et sur la Basse-Côte-Nord, à l'est de la rivière Kegaska.

On peut consulter les modalités de pêche applicables dans chaque rivière sur cette page Web gouvernementale.

Ces mesures seront en vigueur jusqu'à la fin de la saison. La situation sera réévaluée pour la saison de pêche 2025. Le Ministère tient à rappeler l'obligation, pour les adeptes de la pêche récréative, de respecter la réglementation en vigueur dans chacune des rivières.

Collaboration de la population

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Faits saillants :

Le MELCCFP, ayant prévu une baisse des montaisons de grands saumons en 2024, a annoncé le 24 mai dernier l'obligation de remettre à l'eau tous les grands saumons capturés dans le Québec méridional.

Des restrictions de pêche additionnelles concernant le contingent quotidien de petits saumons qu'il est permis de prendre et de garder ont été appliquées dès les premiers signes de faibles montaisons de petits saumons le 25 juillet 2024.

Ces mesures prévoyaient également des restrictions quant au contingent quotidien de saumons qu'il est permis de prendre et de remettre à l'eau.

Liens connexes :

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs