Modifications des responsabilités au sein du Conseil des ministres - Ian Lafrenière devient ministre responsable des Affaires autochtones

QUÉBEC, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à des changements de responsabilités au sein du Conseil des ministres.

Le député de Vachon et adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, devient ministre responsable des Affaires autochtones.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Nadine Girault, se voit également attribuer la responsabilité de la région des Laurentides.

Ces fonctions étaient, jusqu'à aujourd'hui, confiées à la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours.

Citation :

« Je tiens à remercier ma collègue Sylvie D'Amours pour son engagement visant à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones et à lutter concrètement contre les injustices et la discrimination à leur égard. Je remercie également Ian Lafrenière d'avoir accepté ce nouveau mandat. Je suis convaincu qu'il sera un allié apprécié par l'ensemble des peuples autochtones. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

