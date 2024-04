Modification réglementaire - Nord-du-Québec -Fermeture de la pêche d'hiver à toutes les espèces dans les réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi (zone 22 sud)

CHIBOUGAMAU, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche de la fermeture de la pêche d'hiver à toutes les espèces dans les réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi situées dans la zone 22 sud. Cette modification est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Dorénavant, la pêche y est permise à partir du vendredi 1er juin ou du vendredi le plus près de cette date jusqu'au premier lundi de septembre inclusivement.

Ce changement réglementaire est mis en place pour assurer l'adéquation avec la réglementation en vigueur dans ces réserves fauniques.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

