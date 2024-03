Modification réglementaire - Laurentides - Modification des périodes de pêche dans la rivière du Nord, entre le côté aval de l'autoroute 15 et le barrage Rolland

MONT-TREMBLANT, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche de la modification des périodes de pêche dans la rivière du Nord située dans la zone 9, entre le côté aval de l'autoroute 15 et le barrage Rolland : ouverture le 3e vendredi de mai. La pêche aux achigans, aux esturgeons et aux maskinongés ouvre toutefois le 15 juin. Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2024 et sera donc effective dès l'ouverture de la pêche.

Les populations de dorés jaunes des Laurentides subissent une grande pression de pêche sur le territoire et sont particulièrement vulnérables à la pêche printanière. Afin de limiter les prises lors de cette période critique, l'ouverture de la pêche printanière sera donc retardée. L'adoption de cette mesure de protection supplémentaire s'impose pour assurer le maintien des populations de dorés jaunes et permettre une pêche sportive durable, équitable et de qualité.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou toute action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tel. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs