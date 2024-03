Modification réglementaire - Lanaudière - Modification de la limite de longueur des touladis au lac Devenyns

REPENTIGNY, QC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche qu'une augmentation de la limite de longueur des touladis à 55 centimètres et plus au lac Devenyns, dans la zone de pêche 15, entrera en vigueur le 1er avril 2024.

Les touladis se reproduisent à un âge tardif, donc à une taille importante. Une limite de longueur de 55 centimètres et plus permettra aux touladis de se reproduire au moins une fois avant d'être pêchés, ce qui protégera du même coup le stock reproducteur de cette espèce.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

