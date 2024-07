Modification réglementaire en Abitibi-Témiscamingue - La pêche sportive est autorisée au lac Florentien, dans la zone 13 ouest, les 9, 10 et 11 août 2024

ROUYN-NORANDA, QC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) désire informer la population que la pêche sportive sera ouverte les 9, 10 et 11 août 2024 au lac Florentien (47° 53' 44'' N., 78° 10' 21'' O.) et dans les petits lacs environnants situés dans la municipalité de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Au cours de cette période, les adeptes de la pêche sont invités à venir taquiner le poisson et à profiter d'une activité récréative en plein air. La limite de prise quotidienne pour les ombles et les truites est de trois (3) en tout. Ces modifications sont en vigueur uniquement pendant la période mentionnée ci-dessus. En dehors de cette période, le lac Florentien et les petits lacs environnants, dans leur entièreté, demeurent fermés pour toute pêche. Les autres règles relatives à la pêche sportive demeurent les mêmes.

Le lac Florentien est situé dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, à une distance approximative de 60 kilomètres de la municipalité de Val-d'Or ou de Cadillac, en direction de Rapide-Sept.

L'utilisation de moteurs à essence est à proscrire pour protéger les investissements liés à la restauration d'une population naturalisée d'ombles de fontaine au lac Florentien. Veuillez prendre note que la rampe de mise à l'eau de la partie sud du lac Florentien ne sera pas accessible pour la durée de l'activité. Un nouvel accès pour les petites embarcations (par exemple : chaloupe de petite dimension, canot, kayak) a été aménagé dans la partie nord du lac Florentien grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. Le Ministère invite les usagers du lac Florentien à utiliser des embarcations de moins de 14 pieds afin de respecter la capacité des nouvelles infrastructures et d'en assurer la longévité.

Collaboration de la population

Le Ministère réitère l'interdiction d'utiliser une embarcation à moteur sur le lac Florentien et invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Informations importantes

Les nouvelles installations dans la partie nord sont accessibles en empruntant la route au kilomètre 57.

La rampe de mise à l'eau de la partie sud ne sera plus accessible pour les remorques. Prenez note que les usagers devront mettre à l'eau et sortir leur embarcation manuellement.

La nouvelle rampe permet la mise à l'eau sécuritaire d'embarcations à propulsion humaine et électrique de 14 pieds et moins.

