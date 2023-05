Modification réglementaire - Devancement de la date de fermeture de la pêche sportive dans la rivière Éternité et le ruisseau Benouche

SAGUENAY, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes d'une modification à la période de pêche sportive dans la rivière Éternité et dans le ruisseau Benouche.

Nous informons les pêcheurs qu'à partir de cette année, la pêche à l'omble de fontaine (truite de mer) de la population de la rivière Éternité :

Se terminera le 15 juillet dans la section de la rivière Éternité comprise entre la limite sud du parc national du Fjord-du-Saguenay (PNFS) et son émissaire au lac Éternité, y compris le Petit lac Éternité;

Se terminera le 15 juillet dans le ruisseau Benouche, entre son point de rencontre avec la rivière Éternité et le lac à l'Écluse.

En outre, la pêche sera dorénavant interdite à toutes les espèces dans la section de la rivière Éternité comprise à l'intérieur des limites du PNFS.

Selon les plus récents relevés du MELCCFP, le nombre de reproducteurs chez la truite de mer dans cette rivière est insuffisant pour permettre une récolte et garantir un apport optimal de jeunes ombles dans les années à venir. Ainsi, pour pérenniser cette population d'ombles anadromes, une diminution du prélèvement par la pêche est plus que souhaitable.

La date d'ouverture demeure le quatrième vendredi d'avril et la limite de prise d'ombles reste de cinq en tout, dont au plus un spécimen mesurant 36 centimètres ou plus. La pêche dans le secteur entre un point situé à 20 mètres en aval du pont de la route 170 et un point situé à 20 mètres en amont de ce pont demeure toujours interdite.

Pour obtenir plus de renseignements, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation en vigueur pour la pêche sportive au Québec.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

