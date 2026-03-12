Modification réglementaire - Estrie - Règles de la pêche sportive dans le lac Aylmer applicables en 2026

SHERBROOKE, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour le lac Aylmer, dans la partie située dans la zone de pêche 7. Le lac Aylmer est bordé par les municipalités de Stratford et Weedon en Estrie, et par Disraeli et Beaulac-Garthby dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Uniformisation de la réglementation pour l'ensemble du lac Aylmer jusqu'au premier rétrécissement en amont du pont de la route 112 : Fermeture de la pêche aux salmonidés au 15 septembre; Fermeture de toute pêche entre le 1 er décembre et le 19 décembre; Nombre maximal de lignes pour la pêche en hiver fixé à cinq;

Uniformisation de la réglementation pour les secteurs de pêche au nord du lac Aylmer et dans la rivière Coleraine : Maintien de la fermeture de la pêche d'hiver; Maintien de l'ouverture de la pêche à toutes les espèces le 15 mai pour protéger la reproduction du doré.



Rappelons que la limite de prise quotidienne est de trois dorés jaunes depuis le printemps 2024. Cette mesure s'ajoute à la gamme de taille permise de 37 à 53 centimètres inclusivement, qui était déjà en vigueur pour ce plan d'eau.

Ces modifications, qui permettront l'application d'une seule réglementation sur l'ensemble du lac malgré qu'il s'étende sur deux zones de pêche, ont comme objectifs une meilleure protection de la ressource, une amélioration de la cohérence et de la compréhension de la réglementation par la clientèle, ainsi qu'une application plus efficace par les agents de protection de la faune.

Pourquoi effectuer ces modifications réglementaires?

Le lac Aylmer est séparé entre deux zones de pêche dans sa partie nord, soit la zone 4 au sud et la zone 7 au nord. Ces deux zones présentent des enjeux différents qui nécessitent des modalités réglementaires adaptées. Or, sauf dans des cas particuliers, il est généralement souhaité que les modalités soient uniformes au sein d'un même lac. Les modifications réglementaires apportées permettront d'atteindre cet objectif et d'améliorer la gestion des espèces de poissons visées par la pêche sportive. Par ailleurs, plusieurs secteurs visés par des exceptions réglementaires compliquaient la compréhension de la réglementation de la zone 7 pour la portion nord du lac Aylmer.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

