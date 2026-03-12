Modification réglementaire - Nord-du-Québec - Règles de la pêche sportive applicables en 2026

CHIBOUGAMAU, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche sportive que des modifications réglementaires entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche pour les lacs aux Loutres, Nelson et Turgeon, ainsi que pour la pêche aux touladis dans les terres de catégorie III.

Nous informons les adeptes de la pêche des changements suivants :

Modification de la période de pêche à plusieurs espèces dans les lacs aux Loutres, Nelson et Turgeon, pour leur partie située dans la zone de pêche 16 : ouverture à date fixe le 15 mai;

Fermeture de la pêche hivernale aux touladis dans les terres de catégorie III de la zone de pêche 23 sud. Prenez note que la pêche hivernale aux touladis est interdite dans la zone 22, nord et sud, depuis le 1er avril 2024.

Il est possible de connaître l'ensemble des modifications en vigueur le 1er avril 2026 en consultant la page des nouveautés apportées à la réglementation par zone de pêche.

Le Ministère rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour assurer la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs