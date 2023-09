Modernisation du système professionnel : Sonia LeBel lance les consultations

QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, également ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Sonia LeBel, annonce officiellement que les consultations dans le cadre du grand chantier de modernisation du système professionnel débuteront aujourd'hui et s'échelonneront tout au long de l'automne.

Dès aujourd'hui, les 46 ordres professionnels sont invités à s'exprimer sur différents enjeux propres au système professionnel dans une perspective d'actualisation et d'innovation. Des consultations seront également tenues en personne, en novembre prochain, et seront présidées par Simon Allaire, adjoint parlementaire de Sonia LeBel aux ordres professionnels et député de Maskinongé, Dominique Derome, présidente de l'Office des professions, et de Danielle Boué, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec.

La population sera également sondée dans le cadre de la démarche.

« Il y a longtemps que les ordres professionnels veulent s'exprimer et mettre la main à la pâte pour faire évoluer le système et maximiser leur contribution dans un Québec en constante évolution. Maintenant, le temps est venu, on veut les entendre. Par ailleurs, la population sera aussi entendue : on veut connaitre ses préoccupations en ce qui concerne la protection du public », ajoute Mme LeBel. « Ce sera un aspect central de ce chantier : redonner confiance aux Québécois en leur système professionnel, l'adapter à leur réalité », souligne-t-elle.

Rappelons que ce chantier de modernisation historique comprendra trois volets :

Volet 1 - L'allègement règlementaire : L'objectif est que les ordres professionnels puissent adapter l'encadrement de leurs professionnels plus facilement pour assurer la protection du public, et ce, dans le respect des lignes directrices de l'Office des professions qui doit pouvoir enquêter ou inspecter un ordre au besoin.

Volet 2 - Modernisation du Code des professions : Afin de s'assurer que le système professionnel protège adéquatement le public et évolue avec la société, l'objectif est de réviser son fonctionnement, par exemple, sa gouvernance, l'admission aux ordres ainsi que les recours du public (système disciplinaire et encadrement des syndics).

Volet 3 - Élargissement des professions : Dans une perspective d'agilité, pour réussir à déployer le Plan Santé, permettre, par exemple, à certains professionnels d'offrir davantage de services à la population.

Cette démarche ambitieuse aura pour objectifs de rendre le système professionnel plus efficace et agile, tout en lui permettant de répondre plus aisément aux défis liés à un environnement de pratique en perpétuel changement pour les professionnels membres des ordres.

Présentation du système professionnel

Le système professionnel du Québec compte 46 ordres qui encadrent 55 professions et regroupent plus de 422 000 professionnels. La mission principale d'un ordre est de protéger le public, soit toutes les personnes qui utilisent des services professionnels dans les différents secteurs d'activité règlementés. Les ordres professionnels sont des organismes autogérés sous la garde d'un organisme de surveillance, l'Office des professions du Québec.

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 1-819-383-6625; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]