Modernisation du programme en Soins infirmiers - La ministre doit s'engager pour le maintien du DEC qualifiant selon la FEC-CSQ, la FSQ-CSQ et la FPSES-CSQ

MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) accueillent positivement l'annonce de la modernisation de la formation collégiale en Soins infirmiers, mais exigent sans plus tarder un engagement ferme de la ministre McCann en faveur du maintien du DEC qualifiant.

Les trois organisations syndicales précisent que le doute quant à l'avenir du DEC qualifiant en Soins infirmiers doit rapidement être dissipé. L'absence d'engagement clair du gouvernement à cet égard a un impact négatif sérieux sur l'attraction de la profession.

La FEC-CSQ, la FSQ-CSQ et la FPSES-CSQ tiennent à rappeler qu'elles réclament également depuis des années la modernisation du programme. Toutefois, tel que le formule la ministre pour proposer des solutions concrètes et adaptées aux conditions de travail sur le terrain, ce processus de modernisation doit impliquer activement, dès le départ, l'ensemble des partenaires qui détiennent l'expertise et l'expérience sur le terrain, dont le personnel enseignant et de soutien dans les cégeps ainsi que les infirmières et infirmiers œuvrant dans le réseau de la santé. Ce n'est visiblement pas le cas avec l'annonce faite ce matin, puisqu'aucune des organisations syndicales représentant ces groupes ne figure dans le communiqué de la ministre.

