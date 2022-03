Modernisation du contrat de travail des débardeurs du Port de Sept-Îles

De grandes avancées pour la qualité de vie des débardeurs

SEPT-ÎLES, QC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les débardeurs du Port de Sept-Îles ont ratifié à 100 % un nouveau contrat avec QSL, principal donneur d'ouvrage dans le port, qui améliorera grandement la qualité de vie de ces travailleurs sur appel.

Le contrat prévoit des avancées importantes quant à l'amélioration de la qualité de vie : une période de 8 h de repos devra systématiquement être accordée entre deux quarts de travail, les appels pour le quart débutant à minuit devront se faire dans l'après-midi, plutôt qu'en soirée, tandis que les appels pour le quart débutant à midi devront se faire la veille, permettant ainsi au travailleur de profiter de sa soirée. Les travailleurs à temps plein pourront par ailleurs déterminer deux journées de congé dans leur semaine où ils ne sont pas disponibles.

« C'est un contrat qui comporte de nettes avancées du côté de la qualité de vie. Avec ces nouvelles dispositions, les débardeurs pourront mieux gérer leur fatigue pour arriver en forme pour leur quart de travail. La possibilité de prévoir à l'avance deux journées de congé dans la semaine va aussi nous permettre de souffler et de planifier des activités personnelles », explique le président de la section locale 2015, Denis Thériault.

D'une durée de trois ans, avec une année déjà écoulée, le contrat prévoit des hausses salariales totalisant 9 %. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre sera désormais un congé férié.

« C'est un très bon contrat, qui vient moderniser les conditions de travail pour mieux tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Cela maintient aussi le pouvoir d'achat de nos membres », fait valoir le représentant syndical, Marc Tremblay.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected], Bureau des Métallos à Sept-Îles, 418 962-2041