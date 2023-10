Modernisation de la station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche - Québec émet un avis favorable au projet de la Ville de Shawinigan et l'accompagne en vue d'une solution pérenne pour la communauté

SHAWINIGAN, QC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, avec ses collègues, le ministre régional Jean Boulet et sa collègue la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, informent la population que des avis favorables au projet de modernisation de la station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche, de la Ville de Shawinigan, ont été émis récemment. Depuis sa mise en opération, en janvier 2020, cette station connaît des problématiques limitant sa capacité de production. L'objectif est de déployer rapidement des mesures transitoires pour assurer l'accès à une eau potable de qualité pour la communauté locale, le temps qu'une solution pérenne et optimale soit mise en œuvre par la Ville.

Ces avis favorables constituent une première étape vers la résolution des problématiques. Ils résultent d'une analyse rigoureuse qui comporte néanmoins certaines réserves et recommandations à l'intention de la Ville. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a, par exemple, validé l'impact de la technologie de traitement envisagée sur l'environnement. En fonction de l'évaluation des besoins en eau potable et de la capacité de traitement de la nouvelle usine, la Ville pourrait conclure qu'il est nécessaire de compléter l'approvisionnement et, en ce sens, le Ministère recommande que la Ville évalue toutes les sources d'eau potentielles.

À noter qu'un avis ne constitue pas une autorisation environnementale. En effet, il s'agit d'une première étape dont peuvent se prévaloir les initiateurs de projet. Dans ce cas, la Ville de Shawinigan devra déposer une demande d'autorisation et obtenir le feu vert avant d'aller de l'avant avec la modernisation de l'usine.

Comme pour l'ensemble des villes et des municipalités, le gouvernement du Québec accompagne la Ville de Shawinigan dans ses démarches visant à mettre en œuvre les mesures transitoires nécessaires pour résoudre l'enjeu actuel d'approvisionnement sur son territoire et trouver une solution pérenne et optimale pour le bien de la communauté locale. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), qui administre les programmes finançant les travaux municipaux liés aux ouvrages d'alimentation en eau et de traitement des eaux, appuie également la Ville et collabore en continu avec le MELCCFP dans ce dossier.

Citations :

« Notre gouvernement est soucieux que l'ensemble des Québécoises et des Québécois aient accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être. C'est un droit fondamental que nous comptons maintenir pour tous. C'est pourquoi nous sommes en action pour appuyer tous les acteurs de l'eau au Québec, comme la Ville de Shawinigan, qui est à pied d'œuvre pour garantir l'accès à l'eau potable pour sa communauté. Déjà, on voit les résultats positifs des efforts de la Ville, et j'ai bon espoir qu'en continuant de collaborer comme nous le faisons actuellement, nous trouverons rapidement une solution efficace et durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis convaincu que la Ville de Shawinigan, appuyée par notre gouvernement, sera en mesure de mettre en œuvre les actions transitoires nécessaires à court terme et une nouvelle solution à long terme permettant de garantir l'approvisionnement en eau pour la communauté shawiniganaise. En tant que ministre responsable de la région, j'appuie mes collègues ministres, la députée de Laviolette-Saint-Maurice et la Ville pour que les citoyennes et les citoyens d'ici n'aient plus à faire face à des interruptions de services comme celles qu'ils ont connues dernièrement. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Le dossier de l'approvisionnement en eau potable constitue un enjeu de première importance depuis plusieurs années à Shawinigan. Je profite de cette occasion pour réitérer à la population ma volonté d'accompagner la Ville dans la recherche de la meilleure solution possible pour garantir une eau potable de qualité à tous les citoyens pour les années à venir. Je suis en communication régulière à ce sujet avec mes collègues ministres de l'Environnement et des Affaires municipales, et je suis heureuse de constater que le dossier évolue positivement. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Faits saillants :

Rappelons qu'au Québec, les municipalités et les villes sont responsables de la gestion des infrastructures de traitement de l'eau et d'approvisionnement en eau. Elles ont la responsabilité, par exemple, d'en faire la maintenance et de garantir l'accès, en tout temps, à l'eau potable sur leur territoire. Il est notamment de leur prérogative de bien évaluer les besoins locaux en eau, notamment ceux résultant des projets de développement résidentiels, commerciaux ou industriels, puis de prévoir les infrastructures en conséquence.

Le rôle du MELCCFP dans ce domaine est d'évaluer la conformité des ouvrages municipaux avec la réglementation environnementale en vigueur afin de délivrer ou non les autorisations ministérielles nécessaires et préalables à tout travail de réfection et de construction de ces infrastructures. Il n'impose aucune technologie, mais il s'assure que les municipalités et les villes québécoises offrent un plein accès à l'eau sur leur territoire, tant en termes de qualité que de quantité, dans une logique de développement durable bénéfique pour tout le Québec.

Bien que la technologie de traitement par membranes utilisée ait fait l'objet d'une validation préalable par le Bureau de normalisation du Québec, elle présente un problème de détérioration précoce qui génère des rejets importants de boues qui s'accumulent dans le cours d'eau.

Le MELCCFP est également responsable de l'application du Règlement sur la qualité de l'eau potable, complémentaire à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), qui prévoit notamment la réalisation d'inspections et l'application des mesures appropriées conformément à la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale.

