Modernisation de la loi Françoise David: Québec solidaire lance un appel au compromis

SHERBROOKE, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Accompagné de la députée de Sherbrooke Christine Labrie et de groupes œuvrant auprès des aînés, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lance un appel au compromis et demande à François Legault de permettre l'étude transpartisane en commission parlementaire du projet de loi visant à protéger les aînés des expulsions. Québec solidaire se dit prêt aux compromis, en autant qu'on améliore les conditions de vie des locataires aînés.

« Je tends la main à François Legault et je veux être clair: nous sommes prêts à faire des compromis pour trouver un terrain d'entente et permettre l'adoption d'une loi protégeant les aînés des évictions. Je ne lui demande pas d'être d'accord avec chaque virgule du projet de loi. Je lui demande de permettre aux députés de tous les partis d'étudier ensemble le projet de loi de Christine Labrie et entendons toutes les parties prenantes, en commençant par les personnes aînées elles-mêmes. On doit tout faire pour protéger les locataires aînés », a lancé M. Nadeau-Dubois, en rappelant que le Québec traverse la pire crise du logement en 40 ans.

« Les organismes nous disent clairement que les évictions ont des impacts sur la santé, l'isolement et l'appauvrissement des aînés. Notre responsabilité comme élus c'est d'agir pour mieux les protéger. Je lance un appel à tous les députés de la CAQ qui ont la qualité de vie des aînés à cœur: prenons le temps de nous asseoir ensemble pour améliorer la loi. Il y a sûrement des choses sur lesquelles on peut s'entendre pour mieux protéger les aînés à faible revenu et leur permettre de vieillir chez eux », déclare Christine Labrie, députée de Sherbrooke et responsable solidaire pour les dossiers concernant les personnes aînées.

Le projet de loi modernisant la loi Françoise David en bref

Le projet de loi déposé par la députée de Sherbrooke étend la loi Françoise David aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui vivent à la même adresse depuis au moins cinq ans, contre 70 ans et 10 ans, respectivement, dans la loi actuelle. Québec solidaire propose également de mettre à jour le critère du revenu pour refléter l'explosion spectaculaire du coût de la vie depuis l'adoption de la loi, en 2016.

