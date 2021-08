Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) : une grande nouvelle prometteuse d'avancées médicales

MONTRÉAL, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec d'autoriser le projet de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). En plus d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital, cet important investissement permettra d'assurer les meilleurs traitements aux patients et, pour le personnel, un environnement de travail à la fine pointe pour pousser la recherche et les soins à des niveaux encore inégalés.

« Depuis maintenant plus de 40 ans, la Fondation HMR appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Nous accueillons donc cette nouvelle avec grand enthousiasme, car elle permettra d'appuyer l'important travail réalisé depuis des décennies et de poursuivre la quête d'excellence bien entamée de cet hôpital, dont le travail est reconnu au-delà même des frontières québécoises », indique Julie Desharnais, directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

Une modernisation qui soutiendra les trois axes d'excellence

La Fondation HMR est fière de soutenir de manière importante, année après année, les activités de l'hôpital, qui permettent de découvrir ici, dans l'Est de Montréal, des traitements révolutionnaires qui font école partout dans le monde. En effet, l'année dernière, en 2020, la Fondation a versé 16,7 M$ à l'HMR, dont 69,3 % en recherche, 26,4 % en soins et 4,3 % en enseignement.

Le soutien de la Fondation s'appuie sur les trois axes d'excellence qui définissent et distinguent l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, soit l'hémato-oncologie (cancers du sang), ophtalmologie (maladies de l'œil) et la néphrologie (maladies rénales). C'est notamment grâce au soutien de la Fondation que, depuis maintenant 30 ans, l'HMR a développé la thérapie cellulaire, une véritable révolution médicale qui a pour bénéfices de détruire des cellules cancéreuses, de remplacer un système immunitaire défectueux, de lutter contre les infections et de régénérer des tissus endommagés. Ce sont ces types d'avancées médiales majeures qui permettent aux professionnels de la santé de l'HMR d'avoir un potentiel infini de guérir l'inguérissable.

C'est donc avec fierté que la FHMR poursuivra dans le futur son appui à l'HMR, notamment possible grâce à ses généreux donateurs, pour guérir toujours plus de patients.

À propos de la Fondation HMR

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

