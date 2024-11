Montréal Passion Vin : Un succès éclatant qui permet de récolter 1 724 018 $ pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L'une des éditions les plus fructueuses de l'événement-bénéfice

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Lors de la 23e édition de Montréal Passion Vin, la générosité des participants envers la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) a permis de remettre 1 724 018 $ net. Ce montant, annoncé lors du Grand Banquet de clôture le 23 novembre, contribuera directement à soutenir l'excellence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) dans son combat contre les maladies complexes. À l'aube de la grande campagne de financement de la FHMR en 2025, cette somme a été amassée dans le cadre de trois jours d'événements-bénéfice qui ont rassemblé des membres des communautés d'affaires et médicales.

Des fonds essentiels pour des soins visionnaires

Cette année, la FHMR remettra les fonds au Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'HMR, reconnu mondialement pour ses avancées médicales majeures. « Se mobiliser, c'est permettre à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de rester chef de file dans le domaine de la thérapie cellulaire. Les progrès dans ce domaine transforment et sauvent des vies, offrent des traitements innovants des cancers du sang et de l'espoir pour le traitement des maladies auto-immunes, oculaires ou neurologiques, jusqu'alors incurables ! », a déclaré Julie Desharnais, présidente-directrice générale de la FHMR.

L'immunothérapie cellulaire représente l'une des avancées médicales les plus révolutionnaires du 21e siècle, et l'HMR figure parmi les leaders canadiens et mondiaux dans le développement de ce traitement. Le Dr Denis-Claude Roy, directeur du Laboratoire de thérapie cellulaire au Centre de recherche de l'HMR et directeur de l'Institut universitaire d'hématologie-oncologie et de thérapie cellulaire (IHOT), se dit plus que reconnaissant d'être en mesure de mener ce projet exceptionnel : « Les perspectives d'avenir sont immenses. Grâce aux donateurs, la FHMR soutient directement l'innovation et la recherche, nous permettant de repousser les limites de la médecine. Ensemble, nous serons capables de vaincre la maladie et de guérir l'incurable. »

Un rendez-vous festif et distingué

En collaboration avec la SAQ et le grand partenaire Banque Nationale Gestion privée 1859, la FHMR a donné le coup d'envoi des festivités lors de la soirée d'ouverture animée par la comédienne et scénariste québécoise, Julianne Côté. Soutenue par Fasken et Québecor, partenaires majeurs de l'événement, cette première soirée a rassemblé 420 invités dans une ambiance festive. Le lendemain, les dégustations guidées par Isabelle Racicot, Véronique Rivest et Simon Beaulieu ont mis en vedette des bouteilles de vin et de spiritueux d'exception, préparant le terrain pour le Grand Banquet. Ce dernier, animé par Patrice L'Écuyer, porte-parole de la FHMR, a fait salle comble et s'est conclu par un encan enlevant, qui a permis d'amasser 40 % des fonds totaux !

Les convives ont savouré des bouteilles issues de maisons prestigieuses telles que Champagne Henriot, Vega Sicilia, Albert Bichot, Château-Figeac et Whisky Laphroaig, dans une atmosphère conviviale et raffinée.

Une réussite grâce à vous

Enfin, merci à tous les passionnés, donateurs, collaborateurs, partenaires et bénévoles, dont plusieurs sommeliers d'expérience qui ont permis d'offrir aux participants une expérience unique. Grâce à vous tous, Montréal Passion Vin n'est pas seulement un événement de prestige, mais un véritable levier de changement pour offrir des soins de pointe innovants à la communauté de l'HMR. Votre engagement continue de transformer l'avenir des soins et bâtir des communautés en santé.

