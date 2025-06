Un appareil IRM qui permet un traitement 4 fois plus rapide pour les patients en oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Cette avancée est rendue possible grâce au financement de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR), qui transforme concrètement l'accès aux soins oncologiques et à la recherche.

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR) est fière d'annoncer le financement à la hauteur de 5,6 millions de dollars pour soutenir la modernisation des soins en oncologie ainsi que la recherche et l'enseignement à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Ce don permettra notamment l'acquisition d'un nouvel appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) dédié à la radio-oncologie, ainsi qu'un soutien financier direct pour le Centre de recherche de l'HMR.

Moins de délais, plus de précision : des traitements mieux ciblés

Le nouvel appareil IRM de haute précision sera destiné à la radio-oncologie, ce qui s'avère une première à l'HMR. Il permettra de cibler les tumeurs avec une précision accrue, diminuant de manière significative le nombre de traitements nécessaires. Dans certains cas, le nombre de séances de radiothérapie pourrait passer de 20 à seulement cinq, allégeant le parcours de soins pour les patients et réduisant la pression sur le système de santé.

Ses retombées concrètes incluent :

Une réduction marquée des délais entre le diagnostic et le début des traitements;

Des soins plus précis, personnalisés et efficaces;

Une amélioration de l'expérience des patients, notamment pour ceux vivant des situations médicales complexes ou inconfortables;

Une augmentation du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technologie avancée;

Une meilleure répartition des ressources hospitalières, en libérant du temps sur les autres équipements.

À l'HMR, centre suprarégional, environ 1 000 examens IRM par an sont requis pour la planification des traitements de radiothérapie en oncologie. Cette importante activité clinique, combinée aux besoins des autres services, exerce une pression sur les équipements partagés actuellement disponibles. Par ailleurs, environ 10 % des patients atteints de cancer auront éventuellement besoin d'un traitement de radiothérapie dans leur parcours de soins, ce qui souligne l'importance d'un appareil spécifiquement dédié à la radio-oncologie.

Ce nouvel appareil, qui s'ajoute à la flotte d'équipements médicaux de l'HMR, répond à une demande croissante, et libèrera du temps d'utilisation sur les appareils actuels, au bénéfice de l'ensemble des services hospitaliers. Il sera installé dans une aile permanente de l'HMR.

« Avec l'ajout d'un nouvel appareil IRM pour le service de radio-oncologie, nos équipes pourront effectuer des traitements ciblant directement les tumeurs. Ainsi, les patients atteints de cancer pourront être mieux soignés, et ce, plus rapidement. En ayant des traitements mieux ciblés, c'est non seulement plus efficace pour le patient, mais ça diminue également son nombre de visites. C'est gagnant pour lui et pour le système. »

Dr Bernard Fortin, radio-oncologue et co-chef médical du

service de radio-oncologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Un levier pour faire avancer la recherche et la médecine de demain

Sur le montant total du don, 2 millions de dollars seront investis dans le Centre de recherche de l'HMR, reconnu pour ses avancées majeures en immunothérapie. En plus de poursuivre les initiatives centrales aux percées scientifiques des trois axes d'excellence de l'HMR, la recherche vise l'amélioration de nouveaux traitements curatifs et une amélioration des services en santé.

Depuis 2008, la FHMR a investi plus de 136,7 millions de dollars dans des projets d'envergure au service des patients, des équipes médicales et de la recherche, contribuant à faire de l'HMR un pôle incontournable d'innovation en santé au Québec.

« Ce don illustre notre volonté de poser des gestes concrets, maintenant, pour répondre aux besoins réels des patients et des équipes. En soutenant à la fois les soins, la recherche et l'enseignement, nous contribuons à bâtir un système de santé plus humain, plus innovant et plus accessible pour tous. »

Julie Desharnais, présidente-directrice générale,

Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

À propos de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans, la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) engage les donateurs et partenaires pour bâtir des communautés en santé et contribuer à transformer l'avenir des soins.

En soutenant des projets liés à la recherche, l'enseignement ainsi qu'à la prise en charge des patients, de leurs soins à la sortie de l'hôpital, la Fondation HMR agit comme leader philanthropique innovant, pour le bien-être de sa population. Elle y parvient notamment grâce à divers partenaires qui placent la santé au cœur de leurs actions.

