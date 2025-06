QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce les nominations, par le gouvernement du Québec, de Mme Renée Amilcar à titre de première présidente-directrice générale (PDG) de Mobilité Infra Québec (MIQ), ainsi que de Mme Ann MacDonald à titre de présidente du conseil d'administration.

Renée Amilcar : une leader visionnaire au service du transport collectif

Ingénieure, Mme Amilcar occupe depuis 2021 le poste de directrice générale d'OC Transpo, l'organisme responsable des transports urbains de la Ville d'Ottawa. À ce titre, elle a dû et su relever de nombreux défis, tout en priorisant constamment le service aux usagers, et démontrer une excellente capacité à gérer rigoureusement et fructueusement des projets d'infrastructures d'envergure. Elle est également devenue la première femme à présider l'Union internationale des transports publics, en 2023. À cela s'ajoutent dix-neuf années à la Société de transport de Montréal. Son habileté à bâtir des liens entre les différents partenaires issus des milieux publics et privés, sa personnalité proactive ainsi que sa grande expérience opérationnelle ont convaincu les membres du comité de sélection que Mme Amilcar est la personne tout indiquée pour prendre les rênes de MIQ. Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 2 septembre prochain.

Ann MacDonald : une dirigeante engagée pour présider le conseil d'administration de MIQ

Le long parcours professionnel de Mme MacDonald en transport collectif, notamment ses 17 années chez Bombardier Transport, et son engagement exceptionnel font d'elle la personne idéale pour présider le conseil d'administration de MIQ. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, d'une certification professionnelle en gestion de projet du Project Management Institute ainsi que de la désignation d'administratrice de sociétés certifiée (ASC), elle a présidé le conseil d'administration du CHU Sainte-Justine, et préside actuellement les conseils d'administration de Loto-Québec et des Petits Frères, organisme voué à briser l'isolement des personnes âgées, en plus d'être membre de celui d'Aéroports de Montréal. Elle occupera son nouveau poste également à compter du 2 septembre 2025.

Citations

« Je suis tellement fière d'annoncer la nomination de deux femmes remarquables aux postes de présidente-directrice générale et de présidente du conseil d'administration de MIQ : Mmes Renée Amilcar et Ann MacDonald. La création de Mobilité Infra Québec est une révolution en matière de capacité et d'efficacité de réalisation de projets de transport complexes au Québec. L'objectif : livrer des projets plus rapidement pour moins cher, entre autres en innovant et en diversifiant les sources de revenus. Pour y arriver, il fallait trouver les bonnes personnes aux postes clés, capables de mobiliser, de relever ce grand défi de gestion et de penser les projets autrement. Et surtout, des expertes de leur domaine qui partagent notre priorité : le service aux usagers et le respect de la capacité de payer des Québécois. Mmes Amilcar et MacDonald possèdent toutes deux le leadership, l'expérience et la volonté nécessaires à la mise en place et au succès de MIQ, et je serai heureuse de travailler avec elles pour la suite! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est avec fierté que j'accepte le poste de présidente directrice-générale de Mobilité Infra Québec, pour être à nouveau au service des Québécois. J'ai suivi avec grand intérêt les travaux qui ont mené à la création de MIQ, et j'adhère pleinement à la vision de la ministre : être efficaces et en lien étroit avec les besoins de la population, et faire évoluer nos façons de faire. Avec mon expertise et mes expériences au niveau tant national qu'international, je m'engage à travailler d'arrache-pied afin de livrer les meilleurs projets au meilleur coût. »

Renée Amilcar, présidente-directrice générale de Mobilité Infra Québec

« Je suis reconnaissante et enthousiaste face à cette occasion unique de constituer le tout premier Conseil administration de MIQ et d'y implanter une gouvernance solide et pérenne, en phase avec les orientations et priorités du gouvernement. Forte d'un long parcours professionnel en transport passager et en mobilité durable, je mettrai à contribution ces acquis opérationnels afin d'assurer tout le soutien nécessaire à notre nouvelle PDG. »

Ann MacDonald, présidente du conseil d'administration de Mobilité Infra Québec

Faits saillants

MIQ est un organisme du gouvernement qui vise à faciliter la réalisation de projets d'infrastructure de transport complexes et à assurer une plus grande efficience dans leur planification.

MIQ sera administré par un conseil d'administration composé de 9 à 11 membres, dont la présidente du conseil, la PDG et le sous-ministre des Transports et de la Mobilité durable ou son représentant, qui en sont membres d'office.

Mobilité Infra Québec en bref

