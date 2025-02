Mobilité Infra Québec : lancement d'un premier appel de candidatures pour le poste de PDG

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Un premier appel de candidatures est diffusé aujourd'hui sur le site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs du gouvernement du Québec en vue de pourvoir le poste de présidente-directrice générale ou président-directeur général (PDG) de Mobilité Infra Québec (MIQ).

La ou le PDG devra s'assurer, avec le soutien de son équipe, que MIQ adopte les meilleures pratiques en matière de gestion de projets complexes en transports, et aura également le mandat de développer et de maintenir une masse critique d'expertise gouvernementale pour assumer la réalisation des projets qui seront confiés à l'organisation. La ou le PDG devra posséder une expérience significative en gestion de projets complexes dans un domaine pertinent, en plus de faire preuve de vision stratégique et de leadership. La ou le PDG devra également établir des partenariats étroits avec une multitude d'intervenants municipaux, institutionnels et économiques.

La publication de cet appel de candidatures est un jalon important de la mise en œuvre de MIQ. Cette organisation aura pour mission principale d'effectuer l'analyse d'opportunité, ainsi que la planification ou la réalisation de projets complexes de transport lorsque le gouvernement lui en confiera la responsabilité.

« L'appel de candidatures visant la nomination du tout premier PDG de Mobilité Infra Québec est un pas déterminant de la mise en œuvre de l'organisation. La demande pour la réalisation de projets complexes est croissante, alors que l'industrie est en changement et les façons de faire aussi. Nous avons besoin d'une équipe forte et agile axée sur l'innovation et les résultats, qui nous permettra de réaliser plus de projets, plus rapidement et au meilleur coût, au bénéfice du développement de la mobilité au Québec et dans le respect de la capacité de payer des Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

L'appel de candidatures pour le poste de PDG de Mobilité Infra Québec prendra fin le 21 mars 2025.

Mobilité Infra Québec sera administré par un conseil d'administration composé de 9 à 11 membres, dont la présidente ou le président du conseil, la ou le PDG et le sous-ministre des Transports et de la Mobilité durable ou son représentant, qui en est membre d'office.

Pour soumettre votre candidature ou pour consulter prendre connaissance des appels de candidatures, consultez la section Postes offerts du site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs.

