CALGARY, AB, le 29 juill. 2025 /CNW/ - MNP approfondit sa relation avec Microsoft afin d'aider les PME canadiennes à prendre le virage de l'IA. Le cabinet canadien de services professionnels lance AI Foundry, un centre d'innovation conçu pour guider les organisations à chaque étape de leur adoption de l'IA, de l'examen des possibilités jusqu'à la personnalisation de solutions. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de sa volonté d'investir dans des outils, des ressources humaines et des technologies en vue d'aider les organisations à repenser leurs activités de façon sécuritaire et responsable au moyen de l'IA générative et agentique.

MNP a été à l'avant-garde de l'adoption et de l'utilisation de solutions d'IA générative de Microsoft, comme Copilot et Azure OpenAI, qui font partie d'Azure AI Foundry. Le cabinet a constaté depuis une augmentation de 193 % des offres de services produites, des économies de 75 minutes à chaque réunion et une réduction de 30 % de ses coûts liés à l'élaboration de contenu. Sa stratégie d'adoption donne déjà des résultats concrets, comme l'indique le taux d'utilisation de ses licences Copilot qui s'élève à plus de 98 %.

« Nous intégrons l'IA à chaque élément de notre écosystème technologique, notamment par l'acquisition de 6 300 licences Copilot à l'intention de notre personnel et la création d'agents propulsés par Azure OpenAI, affirme Adel Elassal, chef, Technologies de l'information, chez MNP. Pour nous, l'IA n'est pas un simple accessoire, mais bien le système d'exploitation d'un cabinet moderne. »

Les clients de MNP Services numériques bénéficient des mêmes retombées. L'outil AI Foundry de MNP procure aux PME la technologie, le pouvoir de transformation et les informations sectorielles dont elles ont besoin pour accélérer leur adoption de Copilot et d'assistants IA, et les adapter à leurs activités. En collaboration avec Microsoft, MNP élabore actuellement des gabarits, des extensions et des connecteurs qui aideront les clients à se servir de leurs données et de l'IA générative pour réduire leurs coûts, améliorer leur efficacité et propulser leur croissance, et ce, dans tous les aspects de leurs activités.

« Puisque Microsoft occupe une position dominante dans le monde de l'IA, nous combinons nos connaissances sectorielles et notre expertise technique à ses outils pour offrir aux PME les meilleures solutions d'IA qui soient », déclare Ahmed Otmani Amaoui, leader du groupe Services de Microsoft, chez MNP.

Microsoft a récemment octroyé à MNP Services numériques le prix Inner Circle pour l'excellence de ses applications d'affaires et l'a désigné comme partenaire Microsoft Fabric de premier plan. Ces reconnaissances illustrent la capacité de MNP à concevoir des solutions d'IA générative et agentique spécifiquement destinées aux entreprises.

La collaboration de MNP avec Microsoft produit déjà des résultats tangibles pour sa clientèle. Dans le secteur public, le cabinet a participé à la création d'un agent destiné à simplifier la prestation de services municipaux à la population. Dans le domaine des soins de santé, il a contribué à la création d'une solution d'automatisation du processus de prise en charge par une infirmière pour que le personnel de première ligne puisse se concentrer davantage sur les soins aux patients. Dans le secteur des services financiers, il aide les institutions bancaires à réaliser des gains d'efficience grâce à l'automatisation fondée sur l'IA.

« Notre partenariat avec Microsoft fait de MNP le conseiller de choix pour l'utilisation responsable de l'IA dans le monde des affaires, soutient Sean Murphy, leader national, MNP Services numériques. En jumelant l'innovation constante de Microsoft à notre expertise sectorielle, nous aidons les entreprises canadiennes à rehausser leurs capacités comme jamais. »

« MNP s'est rapidement élevé au statut d'entreprise de pointe, ce qui témoigne de notre vision audacieuse et de notre intérêt marqué pour l'innovation. En combinant les plateformes d'IA évoluées de Microsoft à l'expertise, au savoir-faire et à la propriété intellectuelle de MNP Services numériques, nous permettons aux PME de tirer parti plus rapidement des avantages de l'IA, non seulement en ayant les bons outils en main, mais en profitant de leur pouvoir de transformation », conclut Ehsan Youssef, responsable des partenariats avec les PME chez Microsoft Canada.

MNP : Conseiller d'affaires des Canadiens et Canadiennes

MNP a une portée nationale doublée d'une vision régionale. Nous offrons aux clients des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques adaptées à leurs besoins, et ce, dans plus de 150 collectivités au Canada. Fondé en 1958 à Brandon, au Manitoba, MNP est fier de ses racines canadiennes et a à cœur la prospérité des entreprises, des particuliers et des organismes de partout au pays. Nos conseillers proposent des stratégies sur mesure et des solutions toutes canadiennes pour vous aider à réaliser votre plein potentiel - partout où mènent les affaires.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP, [email protected]