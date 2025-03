MNP et Houle and Associates Chartered Professional Accountants unissent leurs forces dans la région d'Ottawa

CALGARY, AB, le 19 mars 2025 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés Houle and Associates Chartered Professional Accountants (« Houle and Associates »), dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1er juin 2025. Norman Houle, fondateur et propriétaire de ce cabinet-boutique d'Ottawa, deviendra associé chez MNP et sera rejoint par les membres de son équipe.

Houle and Associates offre des services-conseils sur mesure en comptabilité, en affaires et en fiscalité à l'intention de professionnels et de leurs entreprises. Sa clientèle se compose principalement de personnes du domaine des soins de santé, comme des médecins et des dentistes, mais compte aussi des avocats et des consultants en informatique.

Ces dernières années, MNP a connu une forte croissance dans la région du Grand Ottawa et y accueille actuellement 54 associés appuyés par une équipe de plus de 370 personnes. Michael Dimitriou, CPA et associé directeur régional, Ottawa-Gatineau chez MNP, affirme que cette fusion témoigne de l'intérêt soutenu du cabinet à investir dans la région.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Houle and Associates. Tout comme nos spécialistes au service du secteur des soins de santé, elle a une très bonne compréhension du secteur et s'emploie à assurer la prospérité des professionnels et de leurs entreprises. En joignant nos forces, nous serons encore mieux positionnés pour soutenir nos clients toujours plus nombreux grâce à une vaste gamme de services. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 130 bureaux partout au Canada et propose une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Outre son savoir-faire dans les sphères de la fiscalité et de la comptabilité, MNP offre une panoplie de services de consultation et de services-conseils : planification de la relève, planification successorale, gestion du risque d'entreprise, financement d'entreprise, évaluation, soutien dans le cadre de litiges, insolvabilité et restructuration, stratégies numériques, fiscalité transfrontalière et bien plus encore.

« Depuis son entrée sur le marché d'Ottawa en 2014, nous avons rapidement su mettre sur pied une équipe solide, dont des spécialistes du secteur des professionnels de la santé. En combinant les atouts de Houle and Associates aux nôtres, nous élargissons notre clientèle dans ce domaine, qui constitue un axe stratégique pour le cabinet » explique Jared Bourne, premier vice-président, Ontario hors Grand Toronto chez MNP.

Norman Houle, CPA, se réjouit de cette fusion, qui accordera à son équipe plus de moyens pour soutenir ses clients.

« Nous étions à l'affût d'une occasion qui nous permettrait d'ajouter des ressources à notre équipe et de fournir davantage de moyens à nos clients pour qu'ils demeurent concurrentiels et puissent atteindre leurs objectifs commerciaux. MNP vient compléter et bonifier notre offre et nous donne des ressources qui nous permettront de mieux servir notre clientèle. Cette fusion fournit également à nos gens de nouvelles occasions d'apprendre et de faire progresser leur carrière, puisqu'ils auront la chance de côtoyer diverses équipes chez MNP et une clientèle variée. »

L'équipe de Houle and Associates intégrera les bureaux de MNP à Ottawa le 1er juin 2025.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web : www.mnp.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing - [email protected]; Norman Houle, CPA, associé, Houle and Associates - [email protected]